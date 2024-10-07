Россияне сбросили КАБы на Херсон: пострадали по меньшей мере 20 человек (видео, фото)

По словам начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, в результате вражеской атаки были повреждены два учебных заведения и несколько многоэтажек. Обломок КАБ выбил лобовое стекло в городской маршрутке.

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Утром 7 октября российские оккупационные войска сбросили четыре управляемые авиабомбы на Центральный район города Херсона, в результате чего пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Утром российские оккупационные войска атаковали Херсон с авиации. На Центральный район города было сброшено 4 управляемых авиабомбы. Вследствие этого были повреждены, в частности, 2 учебных заведения и несколько многоэтажек", — говорится в сообщении.

В то же время руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что среди пострадавших есть двое детей.

"2-летнего мальчика и 4-летнюю девочку доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Их состояние — стабильное", — отметил Прокудин.

Сначала было известно о 17 пострадавших, однако уже в 15:11 Роман Мрочко заявил, что количество людей, которые получили ранения в результате российского авиаудара увеличилось до 20.

"Уже известно о 20 раненых в результате удара вражеской авиации по Херсону. В больницу доставлен 63-летний мужчина. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы", — пояснил Мрочко.

По его словам, под удар одной из управляемых российских авиабомб попал автобус, который принадлежит частному предприятию-перевозчику.

"Обломком выбило лобовое стекло. У водителя — порезы рук", — пояснил Мрочко.

Обломок КАБ повредил маршрутку в Херсоне Фото: Роман Мрочко/Facebook

Напомним, 1 октября ВС РФ атаковали рынок и остановку в Херсоне, в результате чего погибли семь человек.

В ночь на 7 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами "Шахед".