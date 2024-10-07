Росіяни скинули КАБи на Херсон: постраждали щонайменше 20 осіб (відео, фото)

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено два навчальні заклади та кілька багатоповерхівок. Уламок КАБа вибив лобове скло у міській маршрутці.

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Вранці 7 жовтня російські окупаційні війська скинули чотири керовані авіабомби на Центральний район міста Херсона, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 осіб. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зранку російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. На Центральний район міста було скинуто 4 керованих авіабомби. Внаслідок цього було пошкоджено, зокрема, 2 навчальних заклади та кілька багатоповерхівок", — йдеться у повідомленні.

Водночас керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що серед потерпілих є двоє дітей.

"2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їхній стан — стабільний", — зазначив Прокудін.

Спочатку було відомо про 17 постраждалих, проте вже о 15:11 Роман Мрочко заявив, що кількість людей, які зазнали поранень внаслідок російського авіаудару, збільшилася до 20.

"Уже відомо про 20 поранених внаслідок удару ворожої авіації по Херсону. До лікарні доправлено 63-річного чоловіка. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", — пояснив Мрочко.

За його словами, під удар однієї з керованих російських авіабомб потрапив автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику.

"Уламком вибило лобове скло. У водія — порізи рук", — пояснив Мрочко.

Уламок КАБ пошкодив маршрутку у Херсоні Фото: Роман Мрочко/Facebook

Нагадаємо, 1 жовтня ЗС РФ атакували ринок і зупинку у Херсоні, внаслідок чого загинули семеро осіб.

В ніч проти 7 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотними літальними апаратами "Шахед".