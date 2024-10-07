"Враг полностью охватил Цукурино": РФ усиливает направления Новоселидовка – Измайловка

По словам бойца Сил обороны с позывным "Мучной", в районе Новоселидовки российские войска зашли с юга, и это также чревато окружением Горняка и Кураховки.

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Российские войска полностью охватили поселок Цукурино Донецкой области и усиливают направления Новоселидовки и Измайловки. Об этом сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Враг полностью охватил Цукурино! Тем самым усиливают направления в сторону Новоселидовка-Измайловка. Из птицефабрики нас полностью еще не выбили", — говорится в публикации.

Украинский защитник уточнил также, что в районе Новоселидовки российские войска зашли в населенный пункт с юга. По его словам, это чревато окружением Горняка и Кураховки.

Сообщение о российских войсках в районе Цукурино

По данным Генштаба ВСУ, на Кураховском направлении с начала суток российские войска 19 раз атаковали подразделения украинских сил.

"Пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаного Другого, Горняка, Новоселидовки, Гострого, Георгіївки и Екатериновки, в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях", — говорится в публикации.

Напомним, что в ОТГ "Харьков" отреагировали на информацию о том, что российские войска могли вновь захватить агрегатный завод в Волчанске.

Ранее сообщалось о том, что российский комплекс "Ярс" выведен на дежурство и, кому может грозить опасность применения ядерного оружия.