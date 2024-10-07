"Ворог повністю охопив Цукурине": РФ посилює напрямки Новоселидівка — Ізмайлівка

За словами бійця Сил оборони "Мучной", у районі Новоселидівки російські війська зайшли з півдня, і це також загрожує оточенням Гірника і Курахівки.

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Російські війська повністю охопили селище Цукурине Донецької області та посилюють напрямки Новоселидівки та Ізмайлівки. Про це повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Ворог повністю охопив Цукурине! Тим самим посилюють напрямки в бік Новоселидівки – Ізмайлівки. З птахофабрики нас повністю ще не вибили", — йдеться в публікації.

Український захисник уточнив також, що в районі Новоселидівки російські війська зайшли в населений пункт із півдня. За його словами, це загрожує оточенням Гірника і Курахівки.

Повідомлення про російські війська в районі Цукуріно

За даними Генштабу ЗСУ, на Курахівському напрямку від початку доби російські війська 19 разів атакували підрозділи українських сил.

"Намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желаного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, наразі тривають бої у восьми локаціях", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що в ОТГ "Харків" відреагували на інформацію про те, що російські війська могли знову захопити агрегатний завод у Вовчанську.

Раніше повідомлялося про те, що російський комплекс "Ярс" виведено на чергування, і кому може загрожувати небезпека застосування ядерної зброї.