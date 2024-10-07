Комплекс "Ярс" выведен на дежурство: применит ли РФ ядерное оружие и кому грозит опасность

Россия активно пугает Запад применением ядерного оружия. На этот раз враг вывел на боевое дежурство ракетный комплекс "Ярс". Фокус выяснил, действительно ли Москва может атаковать и кому нужно приготовиться.

Related video

Утром 7 октября в росСМИ сообщили, что ракетный комплекс "Ярс" вышел на боевое дежурство в Новосибирском ракетном соединении.

"Ярс" — это ракета стратегического назначения, которой враг пугает Запад, однако не нужно обращать на это особого внимания, считает генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

По его словам, россияне вывели "Ярс" из-за неудачи с ракетой "Сармат", которая взорвалась. Если ВС РФ применят "Ярс", то сразу будет ответ США. Тогда как Украины это точно не касается.

Ракетный комплекс "Ярс": опасность для Украины или способ запугивания Запада?

"Ярс" — это межконтинентальная ракета с дальностью пуска до 16 тысяч километров, она предназначена для доставки ядерных боезарядов. Существует двух типов — шахтный и мобильный комплекс, они оба находятся на боевом дежурстве, говорит Фокусу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"РФ использует ракету в качестве запугивания Запада в отношении ядерного оружия. И они подсвечивают эти события как демонстрацию того, что ставят на боевое дежурство "Ярс". Путин хочет продемонстрировать Западу, что у него есть ядерное оружие. Помните, как говорил Лавров, что ядерная держава не может проиграть в Украине. Вот они это и делают", — считает он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил в разговоре с Фокусом, что "Ярс" — это самоходный комплекс, который способен передвигаться, в частности, он менее заметен, чем стационарные, которые постоянно находятся под наблюдением спутников.

"Один из комплексов, которым Россия запугивает активно Запад, особенно с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Они (россияне. — Ред.) уже выводили этот комплекс в 2022-м, в 2023 году. В 2022 году они его показывали на параде, в 2023-м тоже выводили. Почему сейчас вывели? Потому что должен происходить "Рамштайн", во время которого в том числе будет обсуждаться решение о возможности Украины бить вглубь российской территории", — сказал Мусиенко.

Он уточнил, что таким образом враг может шантажировать Запад возможностью применения ядерного оружия. Мусиенко сообщил, что комплекс ориентирован на нанесение межконтинентальных ударов, то есть пусков больше по США, Канаде.

"Но, конечно, что это будет продемонстрировано так, что потенциально может быть применено против Украины. Хотя, опять же, это, скажем так, больше для того, чтобы запугивать Запад", — заявил он.

Может ли РФ запустить ракету "Ярс"

Олег Жданов убежден, что вероятность применения врагом этого оружия фактически нулевая. Также сейчас неизвестна причина вывода комплекса. В частности, это может быть очередное учение, проверка боеспособности, изменение боевого дежурства.

Александр Мусиенко также отметил, что сейчас вероятность применения этого оружия невысока. Тогда как, если бы РФ применила это оружие, то это означало бы, что Запад может быть втянут в войну.

"Не думаю, что на сегодняшний день это наиболее желательный сценарий того, чтобы по России нанесли ядерный удар. Поэтому я думаю, что сейчас это такой механизм, способ эскалации и запугивания", — сообщил он.

Как бороться с ракетой "Ярс"

Президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов отметил, что нужно искать средства, которые помогут бороться с российской ракетой.

"Мы знаем характеристики этой ракеты и государство должно дать заказ военным компаниям создать средства противодействия", — сообщил Фокусу Кодачигов.

Он отметил, что Украина может бороться со всеми вражескими средствами, но государство должно прекратить закупать "китайский хлам" и заказывать у украинских разработчиков то, что действительно соответствует средствам поражения, разведки, перехвата.

Напомним, 23 июля в СМИ сообщили, что РФ второй раз за месяц провела ядерные учения. В частности, ракетные войска стратегического назначения отрабатывали мобильные комплексы "Ярс".

5 октября стало известно, что в Европе стало меньше волнений по поводу ядерных "красных линий" президента РФ Владимира Путина. По словам датского премьер-министра Метте Фредериксена, нельзя позволять Москве диктовать свои условия с помощью угроз.