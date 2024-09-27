Неудачи с ракетой "Сармат" могут побудить Путина к нестандартным решениям, — иностранные эксперты

Оборонная программа с "Сарматом" терпит явное фиаско, но Кремль может принять решение не сворачивать, а доработать проект, считают специалисты. Владимир Путин вложил в эту программу значительную пропагандистскую ценность.

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После взрыва российской ракеты "Сармат", казалось бы, страны Запада начнут, как минимум, переосмысливать ядерные возможности Кремля. Но эксперты авторитетного Института стратегических исследований (IISS) вместо этого выдвигают предположения, которые могут даже озадачить, отмечает издание Defense Express.

Как отмечается, автор публикации "Проблемы российской МБР "Сармат"", научный сотрудник по вопросам обороны и военного анализа Тимоти Райт, перечисляет варианты, что именно могло взорваться при попытке россиян провести испытательный пуск "Сармата", и каждый из этих вариантов звучит довольно интересно.

Например, там есть предположение, что россияне могли решить в последний момент отменить испытательный пуск "Сармата", после чего мог начаться процесс слива жидкого топлива из ракеты, и именно в какой-то из моментов произошел взрыв.

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Также эксперт не исключает, что "холодный пуск" ракеты состоялся удачно, но на первой стартовой ступени двигатели не сработали, поэтому ракета просто упала, вызвав масштабные разрушения.

Площадка на космодроме Плесецк 9 сентября, до запуска Сармата Фото: Maxar/IISS

Площадка на космодроме Плесецк 21 сентября, после запуска Сармата Фото: Maxar/IISS

Эксперт пришел к выводам, что оборонная программа с "Сарматом" терпит явное фиаско, поэтому наиболее рациональным решением было бы просто остановить процесс, но Кремль наоборот, может принять противоположное решение, пытаясь "довести до ума" этот проект, поскольку на весах лежит престиж персонально Владимира Путина.

России будет сложно поддерживать паритет боеголовок с Соединенными Штатами, что является важной целью для Москвы. Однако она сможет использовать другие варианты, например извлечь боеголовки, которые были спрятаны для соответствия ограничениям соглашения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1.

В конце специалист IISS делает вывод, что даже неудачи указанной программы никак не повлияют на общие возможности России по "ядерному сдерживанию", хотя и могут внести определенный дисбаланс в структуру российской "ядерной триады".

Напомним, Россия меняет ядерную доктрину и сможет использовать ядерное оружие против неядерных стран. Об этом 25 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

В американском Институте изучения войны отметили, что Россия вряд ли применит ядерное оружие, добавив, что Владимир Путин пытается вызвать новую волну паники у западных лидеров. Предлагают не воспринимать серьезно такие угрозы и украинские политики. Однако руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен назвал "безответственным" предупреждение Владимира Путина о возможности использования Россией ядерного оружия.