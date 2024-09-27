Невдачі з ракетою "Сармат" можуть спонукати Путіна до нестандартних рішень, — іноземні експерти

Оборонна програма з "Сарматом" зазнає явного фіаско, але Кремль може ухвалити рішення не згортати, а доопрацювати проєкт, вважають фахівці. Володимир Путін вклав у цю програму значну пропагандистську цінність.

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Після вибуху російської ракети "Сармат", здавалося б, країни Заходу почнуть, як мінімум, переосмислювати ядерні можливості Кремля. Але експерти авторитетного Інституту стратегічних досліджень (IISS) натомість висувають припущення, які можуть навіть спантеличити, зазначає видання Defense Express.

Як зазначається, автор публікації "Проблеми російської МБР "Сармат"", науковий співробітник з питань оборони та військового аналізу Тімоті Райт, перелічує варіанти, що саме могло вибухнути під час спроби росіян провести випробувальний пуск "Сармата", і кожен з цих варіантів звучить доволі цікаво.

Наприклад, там є припущення, що росіяни могли вирішити в останню мить скасувати випробувальний пуск "Сармата", після чого міг розпочатися процес зливу рідкого палива із ракети, і саме в якийсь із моментів стався вибух.

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Також експерт не виключає, що "холодний пуск" ракети відбувся вдало, але на першому стартовому ступені двигуни не спрацювали, тому ракета просто впала, спричинивши масштабні руйнування.

Майданчик на космодромі Плесецьк 9 вересня, до запуску Сармату Фото: Maxar/IISS

Майданчик на космодромі Плесецьк 21 вересня, після запуску Сармата Фото: Maxar/IISS

Експерт дійшов висновків, що оборонна програма з "Сарматом" зазнає явного фіаско, тому найбільш раціональним рішенням було б просто зупинити процес, але Кремль навпаки, може ухвалити протилежне рішення, намагаючись "довести до пуття" цей проєкт, оскільки на терезах лежить престиж персонально Володимира Путіна.

Росії буде складно підтримуватиме паритет боєголовок зі Сполученими Штатами, що є важливою метою для Москви. Однак вона зможе використати інші варіанти, наприклад витягти боєголовки, які були сховані для відповідності обмеженням угоди про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-1.

Наприкінці фахівець IISS робить висновок, що навіть невдачі зазначеної програми жодним чином не впливатимуть на загальні можливості Росії по "ядерному стримуванню", хоча й можуть внести певний дисбаланс у структурі російської "ядерної тріади".

Нагадаємо, Росія змінює ядерну доктрину й зможе використовувати ядерну зброю проти неядерних країн. Про це 25 вересня заявив президент РФ Володимир Путін.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Росія навряд застосує ядерну зброю, додали, що Володимир Путін намагається викликати нову хвилю паніки у західних лідерів. Пропонують не сприймати серйозно такі погрози й українські політики. Натомість керівник Державного департаменту США Ентоні Блінкен назвав "безвідповідальним" попередження Володимира Путіна про можливість використання Росією ядерної зброї.