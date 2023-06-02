Новий пакт із Москвою: США мають намір відновити "ядерний договір" з РФ до 2026 року, — ЗМІ

Також Вашингтон готовий відновити діалог із Пекіном на тлі збільшення китайських ядерних боєголовок, хоча Китай і має глибокі протиріччя зі США з цього питання.

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Радник з національної безпеки США Джейк Салліван 2 червня запропонує дотримуватись обмежень на ядерне озброєння в межах Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) до закінчення його терміну в 2026 році за умови, якщо РФ зробить те саме. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопосадовців.

Під час виступу в Асоціації з контролю над озброєннями Салліван має заявити про поновлення переговорів із Москвою щодо усунення ядерної загрози, враховуючи заміну нового договору СНО на новий пакт.

Крім того, США має намір розпочати діалог з Китаєм, який останнім часом розширює свій ядерний арсенал. Цей заклик, зазначено у матеріалі, у Пекіні відкидають на тлі глибоких протиріч із Вашингтоном.

"Коли політичні відносини перебувають на низькому рівні, коли напруженість висока, ми вважаємо, що контроль над озброєннями та зниження ядерного ризику є найважливішими", — цитує агентство джерело.

Тим часом було зазначено, що хоча Салліван знову і заявить про готовність замінити новий договір СНО, це не означає, що він включатиме ті самі обмеження та системи озброєнь, як і в старому документі. Новий договір має враховувати нарощування Китаєм ядерних озброєнь, яке, на думку Пентагону, ймовірно, призведе до більш ніж триразового збільшення китайського арсеналу — до 1 500 боєголовок до 2035 року.

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Нагадаємо, з 1 червня Сполучені Штати не передають Росії інформацію щодо ядерного озброєння. Як повідомили в Держдепартаменті, Вашингтон вводить заходи у відповідь на дії Москви, яка призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

21 лютого 2023 року президент РФ Володимир Путін під час послання федеральним зборам заявив, що Росія припиняє участь у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння. Він підкреслив, що йдеться не про вихід із Договору, а про зупинення участі у ньому.