США перестали передавати Росії інформацію щодо ядерної зброї в рамках ДСНО

Вашингтон й надалі надає Москві інформацію стосовно пусків міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет на підводних човнах відповідно до інших угод.

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З 1 червня США не передає Росії інформацію, яка стосується ядерної зброї. Цими даними сторони обмінювалися в рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння. Пресслужба Державного департаменту США повідомила подробиці.

Американські представники запроваджують відповідні заходи у відповідь на дії Росії, яка призупинила участь в угоді. Вашингтон попередив Москву про свої наміри.

У відомстві пояснили, що це стосується припинення передачі Росії інформації про статус та місцеперебування об'єктів. Вони зазначені у договорі. Під об'єктами мається на увазі ракети та пускові установки (ядерна зброя). Країна-агресор перестала передавати такі дані ще 28 лютого 2023 року.

Не буде з 1 червня й сприяння інспекціям на території держави. США все ж й надалі надають інформацію стосовно пусків міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет на підводних човнах відповідно до інших угод. Водночас США відмовляються від надання телеметричної інформації про пуски міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет на підводних човнах.

Вихід Російської Федерації з ДСНО

Наприкінці лютого 2023 року диктатор Володимир Путін анонсував вихід із Договору про стратегічні наступальні озброєння в односторонньому порядку. Основна мета документа полягала у тому, щоб скорочували кількість ядерної зброї. В Росії заявили, що Вашингтон в односторонньому порядку виключив із зарахування по ДСНО понад 100 одиниць американських стратегічних наступальних озброєнь.

Наприкінці березня Кремль висловив готовність відновити перемовини щодо ядерної зброї. Представник РФ при міжнародних організаціях Михайло Ульянов зазначив, що діалог щодо ДСНО може розпочатися будь-якої миті, але все нібито залежить від остаточної позиції США.

Нагадаємо, наприкінці травня у Білорусі підписали документ про розміщення ядерної зброї. Керівник Міноборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що документ не передбачає передачу тактичної ядерної зброї Мінську, і рішення щодо її застосування залишається за російською стороною.