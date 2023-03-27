"У нас скромні вимоги": Кремль готовий відновити переговори щодо ядерної зброї

Представник РФ при міжнародних організаціях Михайло Ульянов зазначив, що діалог щодо ДСНО може розпочатися будь-якої миті, але все нібито залежить від остаточної позиції США.

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В РФ почалися розмови про те, щоб відновити переговори зі США щодо Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 27 березня.

За словами постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова, переговори про поновлення договору можуть розпочатися будь-якої миті. Нібито єдина вимога Кремля від США — відмова від ворожої політики щодо РФ.

"У нас вимоги досить скромні, зрозумілі й абсолютно виправдані. Нам потрібно, щоб Сполучені Штати відмовилися від ворожої політики щодо Російської Федерації, і тоді виникнуть передумови до розмови про ДСНО", — сказав Михайло Ульянов.

"Заморожування" ДСНО за ініціативою РФ: що про це відомо

21 лютого поточного року, під час свого виступу перед Федеральними зборами, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія припиняє участь у російсько-американському Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). При цьому він наголосив, що держава не виходить повністю з цієї ініціативи.

Офіційну ноту про зупинення участі РФ у договорі було передано американській стороні 28 лютого.

Нагадаємо, 22 лютого в Європейському Союзі закликали Російську Федерацію повернутися до ядерної угоди, адже це може загрожувати міжнародній безпеці. Москву закликають виконати зобов'язання щодо ДСНО і не перешкоджати проведенню інспекції ядерних арсеналів РФ.