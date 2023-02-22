Загроза міжнародній безпеці: у ЄС закликали РФ повернутися до ядерної угод

Європейський союз закликає Москву виконати зобов'язання щодо ДСНО та не перешкоджати проведенню інспекції ядерних арсеналів РФ.

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Євросоюз надає першочергового значення новому договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) і тому закликає Москву до виконання зобов'язань за цією угодою. Про це 21 лютого заявила зовнішньополітична служба ЄС.

У публікації йдеться, що Євросоюз також закликає РФ сприяти роботі інспекції на російській території в межах реалізації норм Договору. Іншими словами, Росію закликали надати доступ США для проведення інспекції своїх ядерних арсеналів.

"ЄС закликає Росію виконати свої зобов'язання за Договором, сприяючи проведенню інспекцій нового СНО на російській території", — йдеться в заяві.

Також у ЄС висловили жаль щодо вчорашньої заяви президента Володимира Путіна про призупинення участі РФ у договорі зі скорочення ядерного озброєння, оскільки в Брюсселі вважають, що ДСНО робить найважливіший внесок у міжнародну та європейську безпеку.

"Припинення дії Договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди підірве архітектуру європейської безпеки та суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає ні інтересам жодної з держав-учасниць нового ДСНО, ні будь-якої іншої країни", — підкреслено в документі.

Нагадаємо, коментуючи виступ Володимира Путіна перед Федеральними зборами президент України, Володимир Зеленський сказав, що російський лідер спілкується, як терорист. За його словами, різниця полягає лише в тому, що терористи виступають у масках, а Путін і учасники зборів навіть не приховують своїх облич.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко 21 лютого заявив, що слова Путіна про зупинення участі РФ у ДСНО є черговим провокаційним кроком Москви. Дипломат переконаний, що Росія продовжує свідомо руйнувати наявну архітектуру ядерного роззброєння.