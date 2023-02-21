Спілкується як терорист: Зеленський відповів на ядерні погрози Путіна (відео)

Український президент зазначив, що не дивився "послання" Володимира Путіна, оскільки в цей час ЗС РФ обстрілювали Херсон.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна з посланням до Федеральних зборів, зокрема погрози застосування ядерної зброї. Під час спільного брифінгу з прем'єр-міністринею Італії Джорджею Мелоні Володимир Зеленський зазначив, що РФ спілкується як терорист.

"Різниця лише в тому, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх облич. Приблизно так. Виступ цієї людини був біля двох годин, а атакували і знищили інфраструктуру, вбили людей наших вони впродовж однієї. Ось що ми бачимо: що вони говорять і що вони насправді роблять. Ну, ми їх дотиснемо", — заявив Зеленський.

Український лідер також повідомив, що не дивився виступ Путіна, оскільки в цей час Збройні сили РФ завдавали ударів по Херсону. Президент зазначив, що внаслідок обстрілу загинуло 6 людей, зазнали поранень 21 особа.

[ + – ] Брифінг Володимира Зеленського з Джорджею Мелоні (25:00)

Володимир Зеленський також згадав про ядерні погрози з боку президента РФ.

"Ну ми ж з вами дорослі люди. Ця людина спочатку прийняла рішення про якісь залякування, а потім уже пов'язала це з якимись меседжами від США тощо. Це відбувається постійно. Серйозно вже на них ніхто не звертає уваги", — констатував президент України.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів, у процесі якого заявив, що рівень оснащення російських ядерних сил стримування новітніми системами становить 91,3%.

Володимир Путін також заявив про зупинення участі Росії в договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). За його словами, проти РФ спрямовані ядерні арсенали Франції та Великої Британії.

Фокус також писав про те, що в МЗС РФ роз'яснили слова Путіна про призупинення участі в ДСНО, зазначивши, що Росія продовжить дотримуватися зазначених в угоді кількісних обмежень. Також уточнюється, що рішення Путіна може бути оборотне.

Ще ми повідомляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен назвав рішення президента Російської Федерації про призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння "глибоко невдалим і безвідповідальним".