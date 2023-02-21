Общается как террорист: Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина (видео)
Украинский президент отметил, что не смотрел "послание" Владимира Путина, так как это время ВС РФ обстреливали Херсон.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, в частности угрозы применения ядерного оружия. Во время совместного брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони Владимир Зеленский указал на то, что РФ общается как террорист.
"Разница только в том, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц. Примерно так. Выступление этого человека было около двух часов, а атаковали и уничтожили инфраструктуру, убили людей наших они в течение одной. Вот что мы видим: что они говорят и что они на самом деле делают. Ну мы их дожмем", — заявил Зеленский.
Украинский лидер также сообщил, что не смотрел выступление Путина, так как в это время Вооруженные силы РФ наносили удары по Херсону. Президент отметил, что в результате обстрела погибло 6 людей, получили ранения 21 человек.
Владимир Зеленский также упомянул о ядерных угрозах со стороны президента РФ.
"Ну мы же с вами взрослые люди. Этот человек сначала принял решение о каких-то запугиваниях, а потом уже связал это с какими-то месседжами от США и тому подобное. Это происходит постоянно. Серьезно уже на них никто не обращает внимание", — констатировал президент Украины.
Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, что уровень оснащения российских ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет 91,3%.
Владимир Путин также заявил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, против РФ направлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании.
Фокус также писал о том, что в МИД РФ разъяснили слова Путина о приостановке участия в ДСНВ, отметив, что Россия продолжит соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения. Также уточняется, что решение Путина может быть обратимо.
Еще мы сообщали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал решение президента Российской Федерации о приостановке участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях "глубоко неудачным и безответственным".