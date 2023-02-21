Общается как террорист: Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина (видео)

Украинский президент отметил, что не смотрел "послание" Владимира Путина, так как это время ВС РФ обстреливали Херсон.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, в частности угрозы применения ядерного оружия. Во время совместного брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони Владимир Зеленский указал на то, что РФ общается как террорист.

"Разница только в том, что террористы в масках, а эти даже не скрывают своих лиц. Примерно так. Выступление этого человека было около двух часов, а атаковали и уничтожили инфраструктуру, убили людей наших они в течение одной. Вот что мы видим: что они говорят и что они на самом деле делают. Ну мы их дожмем", — заявил Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что не смотрел выступление Путина, так как в это время Вооруженные силы РФ наносили удары по Херсону. Президент отметил, что в результате обстрела погибло 6 людей, получили ранения 21 человек.

[ + – ] Брифинг Владимира Зеленского с Джорджей Мэлони (25:00)

Владимир Зеленский также упомянул о ядерных угрозах со стороны президента РФ.

"Ну мы же с вами взрослые люди. Этот человек сначала принял решение о каких-то запугиваниях, а потом уже связал это с какими-то месседжами от США и тому подобное. Это происходит постоянно. Серьезно уже на них никто не обращает внимание", — констатировал президент Украины.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, что уровень оснащения российских ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет 91,3%.

Владимир Путин также заявил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, против РФ направлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Фокус также писал о том, что в МИД РФ разъяснили слова Путина о приостановке участия в ДСНВ, отметив, что Россия продолжит соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения. Также уточняется, что решение Путина может быть обратимо.

Еще мы сообщали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал решение президента Российской Федерации о приостановке участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях "глубоко неудачным и безответственным".