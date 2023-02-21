"Мы не воюем с народом": ВС РФ обстреляли Херсон из РСЗО во время выступления Путина (фото)

В результате обстрелов со стороны ВС РФ дотла сгорели квартиры жителей Херсона. В ОК "Юг" сообщили о 6 погибших и 12 пострадавших.

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Войска Российской Федерации обстреляли Херсон и Очаков с реактивных систем залпового огня во время обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщается в новой сводке Оперативного командования "Юг".

Российские оккупанты в Херсоне ударили по жилому кварталу, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частных гаражах, а также автомобилях.

Несколько домов получили существенные повреждения, и часть квартир сгорело дотла в результате попадания.

Обстреляли из РСЗО еще и местный рынок и остановку общественного транспорта посреди белого дня. Улицы были наполнены людьми, что и привело к жертвам. Предварительно известно о 6 погибших и 12 раненных, данные уточняются.

В Очакове же продолжился обстрел инфраструктуры порта, где был ранен один человек.

"Прямо во время речи кровавого диктатора Путина о "Мы не воюем с народом Украины" р*шисты расстреливали мирный Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня", -говорится в сообщении ОК "Юг".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в собственном Telegram-канале тоже отреагировал на военные преступления Российской Федерации. Он заявил, что оккупанты продолжают воевать с мирным населением страны, и опубликовал устрашающие кадры с места.

[ + – ] Россияне обстреляли Херсон Фото: Telegram / Андрей Ермак [ + – ] Россияне обстреляли Херсон Фото: Telegram / Андрей Ермак

18 февраля российские ракеты попали в военный и гражданский объекты Хмельницкой области. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил информацию о двух раненых в результате атаки ВС РФ.

Также 18 февраля начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что Россия запустила по Украине ракеты типа "Калибр". Звуки взрывов слышали жители Хмельницкого и Днепра.