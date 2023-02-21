"Зухвалий виклик світу": Захід має відреагувати на вихід РФ із Договору про ядерну зброю, — МЗС

За словами речника українського відомства Олега Ніколенка, призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння є черговим провокаційним кроком із боку Росії. В МЗС закликали відреагувати на ядерний шантаж РФ.

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Рішення Російської Федерації про зупинення її участі у Договорі зі Сполученими Штатами про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним кроком із боку Москви. Про це у вівторок, 21 лютого, у своєму офіційному коментарі заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає його слова пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"РФ продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження", — підкреслив дипломат.

Він також зазначив, що Росія, підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю над ядерною зброєю, робить черговий "зухвалий виклик" світу. При цьому країна-агресорка підтверджує "свою злочинну природу", а також подальші агресивні наміри щодо знищення безпеки.

Як каже Ніколенко, риторика Москви про можливість застосування ядерної зброї є неприйнятною.

"Закликаємо міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки", — підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів заявив, що Росія припиняє участь у Договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).