"Дерзкий вызов миру": Запад должен отреагировать на выход РФ из Договора о ядерном оружии, — МИД

По словам спикера украинского ведомства Олега Николенко, приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является очередным провокационным шагом со стороны России. В МИД призвали отреагировать на ядерный шантаж РФ.

Related video

Решение Российской Федерации о приостановлении ее участия в Договоре с Соединенными Штатами о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным шагом со стороны Москвы. Об этом во вторник, 21 февраля, в своем официальном комментарии заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"РФ продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения", — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия, подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, делает очередной "дерзкий вызов" миру. При этом страна-агрессор подтверждает "свою преступную природу", а также дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению безопасности.

Как говорит Николенко, риторика Москвы о возможности применения ядерного оружия неприемлема.

"Призываем международное сообщество предоставить решительный ответ на агрессивное поведение России, принять срочные совместные меры с целью предупреждения и противодействия любым формам ядерного шантажа со стороны страны-террористки", — подытожил Николенко.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).