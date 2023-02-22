Угроза международной безопасности: в ЕС призвали РФ вернуться к ядерному соглашению

Европейский союз призывает Москву выполнить обязательства по ДСНВ и не препятствовать проведению инспекции ядерных арсеналов РФ.

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Евросоюз придает первостепенное значение новому договору о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и поэтому призывает Москву к выполнению обязательств по данному соглашению. Об этом 21 февраля заявила внешнеполитическая служба ЕС.

В публикации сказано, что Евросоюз также призывает РФ содействовать работе инспекции на российской территории в рамках реализации норм Договора. Иными словами Россию призвали предоставить доступ США для проведения инспекции своих ядерных арсеналов.

"ЕС призывает Россию выполнить свои обязательства по Договору, содействуя проведению инспекций нового СНВ на российской территории", — говорится в заявлении.

Также в ЕС выразили сожаление по поводу вчерашнего заявления президента Владимира Путина о приостановке участия РФ в договоре по сокращению ядерного вооружения, поскольку в Брюсселе считают, что ДСНВ вносит важнейший вклад в международную и европейскую безопасность.

"Приостановка действия Договора или истечение срока его действия без надлежащего последующего соглашения подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников нового ДСНВ, ни какой-либо другой страны", — подчеркнуто в документе.

Напомним, комментируя выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием президент Украины Владимир Зеленский сказал, российский лидер общается как террорист. По его словам, разница заключается лишь в том, что террористы выступают в масках, а Путин и участники собрания даже не скрывают своих лиц.

Спикер МИД Украины Олег Николенко 21 февраля заявил, что слова Путина о приостановке участия РФ в ДСНВ является очередным провокационным шагом Москвы. Дипломат убежден, что Россия продолжает сознательно разрушать существующую архитектуру ядерного разоружения.