"У нас скромные требования": Кремль готов возобновить переговоры по ядерному оружию

Представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов отметил, что диалог по ДСНВ может начаться в любой момент, но все якобы зависит от конечной позиции США.

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В РФ начались разговоры о том, чтобы возобновить переговоры с США касаемо Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 27 марта.

По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, переговоры о возобновлении договора могут начаться в любой момент. Якобы единственное требование Кремля от США — отказ от враждебной политики по отношению к РФ.

"У нас требования довольно скромные, понятные и абсолютно оправданные. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты отказались от враждебной политики по отношению к Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки к разговору о ДСНВ", — сказал Михаил Ульянов.

"Заморозка" ДСНВ по инициативе РФ: что об этом известно

21 февраля текущего года, во время своего выступления перед Федеральным собранием, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом, он подчеркнул, что государство не выходит полностью из данной инициативы.

Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.

Напомним, 22 февраля в Европейском Союзе призвали Российскую Федерацию вернуться к ядерному соглашению, ведь это может угрожать международной безопасности. Москву призывают выполнить обязательства по ДСНВ и не препятствовать проведению инспекции ядерных арсеналов РФ.