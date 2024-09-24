Висміюють "диво-зброю" Путіна: експерти розповіли, чому могла вибухнути ракета "Сармат"

У російській збройовій промисловості не все гладко, пише видання Der Spiegel. Проблема з "Сарматом" може полягати в рідинній силовій установці.

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У Росії під час випробувань прямо в шахті вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", залишивши після себе воронку діаметром приблизно 62 метри. Експерти не виключають, що причиною стали проблеми з рідинною силовою установкою, пише німецьке видання Der Spiegel.

У матеріалі наголошується, що "Сармат", за своєї маси понад 200 тонн, у 6 разів важчий і вдвічі довший, ніж американські ядерні ракети Minuteman III. При цьому російський президент Володимир Путін заявляв, що РС-28 "Сармат" може обійти всі сучасні протиракетні системи, оскільки має кращі тактико-технічні характеристики.

"Коли ви випробовуєте нові системи, ви повинні очікувати помилок на початковому етапі. Але у випадку з "Сарматом" це виглядає як велика помилка", — заявив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт.

Він припустив, що проблема з РС-28 може полягати в рідинній силовій установці, оскільки у Росії можуть бути труднощі з подібними технологіями.

Європейський експерт у галузі ракет Маркус Шиллер стверджує, що Росія не являє собою "хорошу картину" в розробці цієї зброї.

"Цей інцидент ще раз показує, що в російській збройовій промисловості не все гладко", — зазначає він.

Водночас Крістіан Меллінг з міжнародного медіаконцерну Бертельсманна вважає, що подібні невдалі випробування "Сармата" лише шкодять іміджу РФ.

"Експерти дивляться на розробку "Сармата" і тепер сміються від душі", — зазначає він.

Нагадаємо, супутникові знімки показали, що в Росії провалився запуск ракети "Сармат". OSINT-дослідник Джордж Баррос припустив, що вибух стався практично відразу після пуску.

В американському "Інституті вивчення війни" (ISW) 22 вересня повідомили, що це випробування стало вже четвертим відомим провалом. Попри це, у 2023 році ЗС РФ взяли "Сармат" на бойове чергування.