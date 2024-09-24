Высмеивают "чудо-оружие" Путина: эксперты рассказали, почему могла взорваться ракета "Сармат"

В российской оружейной промышленности не все гладко, пишет издание Der Spiegel. Проблема с "Сарматом" может заключаться в жидкостной силовой установке.

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В России во время испытаний прямо в шахте взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", оставив после себя воронку диаметром примерно 62 метра. Эксперты не исключают, что причиной стали проблемы с жидкостной силовой установкой, пишет немецкое издание Der Spiegel.

В материале отмечается, что "Сармат", при своей массе более 200 тонн, в 6 раз тяжелее и в два раза длиннее, чем американские ядерные ракеты Minuteman III. При этом российский президент Владимир Путин заявлял, что РС-28 "Сармат" может обойти все современные противоракетные системы, поскольку обладает лучшими тактико-техническими характеристиками.

"Когда вы испытываете новые системы, вы должны ожидать ошибок на начальном этапе. Но в случае с "Сарматом" это выглядит как большая ошибка", — заявил эксперт Международного института стратегических исследований Тимоти Райт.

Он предположил, что проблема с РС-28 может заключаться в жидкостной силовой установке, так как у России могут быть трудности с подобными технологиями.

Европейский эксперт в области ракет Маркус Шиллер утверждает, что Россия не представляет собой "хорошую картину" в разработке данного оружия.

"Этот инцидент еще раз показывает, что в российской оружейной промышленности не все гладко", — отмечает он.

В то же время Кристиан Меллинг из международного медиаконцерна Бертельсманна считает, что подобные неудачные испытания "Сармата" лишь вредят имиджу РФ.

"Эксперты смотрят на разработку "Сармата" и теперь смеются от души", — отмечает он.

Напомним, спутниковые снимки показали, что в России провалился запуск ракеты "Сармат". OSINT-исследователь Джордж Баррос предположил, что взрыв произошел практически сразу после пуска.

В американском "Институте изучения войны" (ISW) 22 сентября сообщили, что данное испытание стало уже четвертым известным провалом. Несмотря на это, в 2023 году ВС РФ взяли "Сармат" на боевое дежурство.