РФ возобновит наступление на Покровск после решения "определенных задач": о чем идет речь (видео)

Если российские военные захватят Цукурино на Донбассе, то смогут продвинуться на Селидово. Этот населенный пункт враг сможет взять в окружение, отметил военный обозреватель Денис Попович.

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Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации приостановили наступление на Покровск Донецкой области. Однако, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, это может измениться, если противник решит "определенные задачи". Об этом он сообщил в эфире Radio NV.

Он отметил, что месяц назад противник находился в семи-восьми километрах от Покровска, в начале октября расстояние не очень изменилось.

"Можно утверждать, что непосредственно на сам Покровск наступление приостановлено российской армии", — сказал Денис Попович.

По его словам, не нужно расслабляться, ведь если оккупанты последовательно решат "определенные задачи", то перейдут в наступление на Покровск. Речь идет о Цукурино, вокруг поселка продолжаются тяжелые бои.

"Это покровский выступ, так называемый, ближе к южному флангу. В случае захвата Цукурино враг сможет продвигаться на Селидово. Для него эта задача есть. Селидово он может взять в окружение. Для этого он должен перерезать даже три пути, которые ведут в этот город. И это возможно после того, как он сможет захватить Цукурино", — пояснил он.

Денис Попович отметил, что россиянам важно захватить Селидово, ведь там расположены терриконы, которые позволяют держать местность вокруг под огневым контролем. Однако этот населенный пункт важен и для Сил обороны. Ведь это близлежащая местность и является подступом к Покровску. Если враг захватит Селидово, то сможет развернуть наступление на Покровск и непосредственно угрожать городу, отметил обозреватель.

Он добавил, что вблизи Селидово формируются "крылья" окружения, однако формирование одного из крыльев зависит от ситуации возле Цукурино.

Напомним, 4 октября украинский военный с позывным "Мучной" рассказал, что ВС РФ захватили западную часть Цукурино и приблизились к Островскому и перерезали трассу снабжения Сил обороны. По его словам, враг начинает давить в сторону Вишневого.

В тот же день пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг", майор Виталий Миловидов сообщил, что ВС РФ давят на позиции Сил обороны в районе Покровска на Донбассе. В результате противник частично изменил свою тактику.