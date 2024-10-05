РФ відновить наступ на Покровськ після вирішення "певних завдань": про що йдеться (відео)

Якщо російські військові захоплять Цукурине на Донбасі, то зможуть просунутися на Селидове. Цей населений пункт ворог зможе взяти в оточення, зауважив військовий оглядач Денис Попович.

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Наразі Збройні сили Російської Федерації призупинили наступ на Покровськ Донецької області. Проте, за словами військового оглядача Дениса Поповича, це може змінитися, якщо противник вирішить "певні завдання". Про це він повідомив в ефірі Radio NV.

Він зауважив, що місяць тому противник перебував за сім-вісім кілометрів від Покровська, на початку жовтня відстань не дуже змінилася.

"Можна стверджувати, що безпосередньо на сам Покровськ наступ призупинений російської армії", — сказав Денис Попович.

За його словами, не потрібно розслаблятися, адже якщо окупанти послідовно вирішать "певні завдання", то перейдуть в наступ на Покровськ. Йдеться про Цукурине, навколо селища тривають важкі бої.

"Це покровський виступ, так званий, ближче до південного флангу. У разі захоплення Цукуриного ворог зможе просуватися на Селидове. Для нього це завдання є. Селидове він може взяти в оточення. Для цього він має перерізати навіть три шляхи, які ведуть в це місто. І це можливо після того, як він зможе захопити Цукурине", — пояснив він.

Денис Попович наголосив, що росіянам важливо захопити Селидове, адже там розташовані терикони, які дозволяють тримати місцевість довкола під вогневим контролем. Проте цей населений пункт важливий і для Сил оборони. Адже це довколишня місцевість та є підступом до Покровська. Якщо ворог захопить Селидове, то зможе розгорнути наступ на Покровськ та безпосередньо загрожувати місту, зазначив оглядач.

Він додав, що поблизу Селидового формуються "крила" оточення, проте формування одного з крил залежить від ситуації біля Цукуриного.

Нагадаємо, 4 жовтня український військовий з позивним "Мучной" розповів, що ЗС РФ захопили західну частину Цукуриного та наблизилися до островського й перерізали трасу постачання Сил оборони. За його словами, ворог починає тиснути в бік Вишневого.

Того ж дня пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг", майор Віталій Міловідов повідомив, що ЗС РФ тиснуть на позиції Сил оборони в районі Покровська на Донбасі. В результаті противник частково змінив свою тактику.