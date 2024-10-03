Путін наблизився до мети: Times про захоплення Вугледара та подальшу долю Покровська

Вугледар сильно замінований і російським військам потрібен час, щоб очистити місто від мін і боєприпасів. Наразі ЗС РФ доведеться маневрувати приблизно 30 кілометрів відкритою місцевістю, щоб дістатися до Покровська.

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Україна вивела свої війська з міста Вугледар Донецької області в середу, а РФ здобула перемогу у битві, яка тривала понад рік. Захоплення росіянами міста дасть їм можливість просуватися далі на Донеччині. Про це пише видання The Times.

Зазначається, що українські війська отримали наказ відійти з міста, щоб уникнути можливого оточення, а втрата Вугледара посилює тиск на Сили оборони на Донбасі, які вже страждають від нестачі боєприпасів і живої сили.

"Перемога росіян, хоч і була значною мірою символічною, могла прокласти шлях до подальших здобутків на північ і схід від міста. Хоча ці досягнення малоймовірні в найближчі місяці з початком сезону дощів і зими, очевидна військова мета президента Путіна щодо захоплення всієї території Донецької та Луганської областей трохи наближається", — пише видання.

The Times зауважує, що падіння Вугледара є болісним ударом для українських сил, які використовували місто, розташоване на пагорбі, для обстрілу російських військових ліній постачання в цьому районі.

Втім, і російські військові блогери не святкували захоплення, оскільки багато хто висловлював сумніви, що російські війська здатні швидко просуватися далі на контрольовану Україною територію. Також повідомляється, що Вугледар сильно замінований, і російським військам потрібен час, щоб очистити місто від мін і боєприпасів. Позиції української оборони на північний схід від міста також перешкоджали б подальшому просуванню.

"Захоплення Вугледара Росією навряд чи кардинально змінить перебіг наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська контролюють більшість головних доріг, що ведуть до Вугледара", — повідомили у звіті за 2 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни.

Між тим, ЗС РФ зараз доведеться маневрувати близько 30 км на відкритій місцевості, щоб дістатися до Покровська, вузла стратегічного значення через залізничне сполучення, що означає, що неминучий штурм міста, яке вже зазнає потужних обстрілів з боку Росії, малоймовірний.

Росія здійснила дві невдалі спроби захопити Вугледар на початку війни, здебільшого сподіваючись, що, маючи місто під своїм контролем, вона зможе використовувати сусідню залізницю, що проходить між Донецьком і Маріуполем на Азовському морі, щоб доставити постачання на окупований Росією Кримський півострів.

Українські джерела вже наголошували, що падіння Вугледара неминуче, коли президент Зеленський зустрічався з президентом Байденом, Камалою Гарріс і Дональдом Трампом минулого тижня в Сполучених Штатах, намагаючись заручитися довгостроковою підтримкою США.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що окупація Вугледара допоможе РФ відновити свою логістику на півдні України та посилити атаки в напрямку Покровська, який є залізничним і автомобільним вузлом.