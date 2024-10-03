"Місто-руїна": у ЗСУ пояснили, навіщо Росія окупувала Вугледар (відео)

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, бої за невеличке місто на Донеччині розпочалися майже 2 роки тому і лише зараз противнику вдалося його захопити. Тепер росіяни намагатимуться сформувати там плацдарм.

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Через тиск із боку російських окупантів українські захисники були змушені відійти від міста Вугледар на Донеччині. Бої за нього тривали кілька років. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі телемарафону розповів, для чого він противнику.

За його словами, фактично протистояння за місто тривало близько 2 років, з листопада 2022-го. Тепер же Вугледар зруйнований через удари з боку ЗС РФ. Інтенсивні атаки за рік перетворили всю інфраструктуру на суцільні руїни.

Водночас росіяни так і не змогли оточити місто на Донбасі, хоча про це писали як західні ЗМІ, так і українські експерти, зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ. Українські захисники тримали удар настільки, наскільки це було можливо.

"Під час виходу з міста — це вже було місто-руїна, як і свого часу Бахмут та Авдіївка. Зайшовши в місто, ворог намагатиметься сформувати плацдарм і накопичувати сили, адже воно розташоване на висоті. Але це були б переваги, якби ворог міг зайняти промислові об'єкти і якби вони зайняли оборону, а нам довелося б штурмувати", — заявив Іван Тимочко.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що окупація Вугледара допоможе РФ відновити свою логістику на півдні України, писали в The New York Times. За словами журналістів, Росія зможе посилити атаки в напрямку Покровська, який є залізничним і автомобільним вузлом.