За словами журналістів, Росія зможе посилити атаки в напрямку Покровська, який є залізничним і автомобільним вузлом.

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Українським військовим довелося вийти з Вугледара після того, як вони протягом трьох років відбивали російські штурми. Через це оборона південно-західної частини Донецької області стане складнішою. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, Росія зможе посилити атаки в напрямку Покровська, який є залізничним і автомобільним вузлом.

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При цьому, як сказано в матеріалі, військам РФ знадобилося 3 роки, щоб захопити одне місто. Україна ж досі контролює понад третину Донецької області, включно з агломерацією найбільших міст регіону.

Видання пише, що є ознаки того, що обидві армії виснажені після багатьох років боїв, що ставить під сумнів здатність Росії використовувати свої досягнення, а також здатність України продовжувати відбивати нещадні атаки окупантів.

Як українські війська йшли з Вугледара

За словами журналістів, вони поговорили з українськими солдатами. Вони розповіли, що для багатьох єдиний шлях із Вугледара, який уже оточили з трьох напрямків, був шлях пішки.

"Нам знадобилася година, щоб пройти 500 метрів", — розповів 23-річний український військовослужбовець Максим.

"Додатково до всього був поранений командир батареї, і ми його тягли. Ми його витягли, надали йому допомогу", — зазначив він.

За його словами, їм вдалося доставити командира в броньовану машину для евакуації, але іншим солдатам довелося чекати настання темряви, перш ніж продовжити шлях.

"Попереду був кілометр відкритого поля, яке нам потрібно було перетнути. Ми майже дісталися, за 60 метрів від межі лісу, і тут нас атакували", — сказав Максим.

Військовий зазначив, що було скинуто 3 гранати і всі вони влучили в ціль.

"Ми троє йшли пішки, і всі троє були поранені", — розповів він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що падіння Вугледара є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ. Журналісти переконані, що одним із ключових чинників захоплення міста Вугледар ЗС РФ є небажання західних партнерів зняти обмеження для України, щоб вона завдавала ударів далекобійною зброєю вглиб території країни-агресора.