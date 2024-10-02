По словам журналистов, Россия сможет усилить атаки в направлении Покровска, который является железнодорожным и автомобильным узлом.

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Украинским военным пришлось выйти из Угледара после того, как они на протяжении трех лет отбивали российские штурмы. Из-за этого оборона юго-западной части Донецкой области станет более сложной. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, Россия сможет усилить атаки в направлении Покровска, который является железнодорожным и автомобильным узлом.

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При этом, как сказано в материале, войскам РФ понадобилось 3 года, чтобы захватить один город. Украина же до сих пор контролирует более трети Донецкой области, включая агломерацию крупнейших городов региона.

Издание пишет, что есть признаки того, что обе армии истощены после многих лет боев, что ставит под сомнение способность России использовать свои достижения, а также способность Украины продолжать отражать беспощадные атаки оккупантов.

Как украинские войска уходили из Угледара

По словам журналистов, они поговорили с украинскими солдатами. Они рассказали, что для многих единственный путь из Угледара, который уже окружили с трех направлений, был путь пешком.

"Нам потребовался час, чтобы пройти 500 метров", — рассказал 23-летний украинский военнослужащий Максим.

"Вдобавок ко всему был ранен командир батареи, и мы его тащили. Мы его вытащили, оказали ему помощь", — отметил он.

По его словам, им удалось доставить командира в бронированную машину для эвакуации, но остальным солдатам пришлось ждать наступления темноты, прежде чем продолжить путь.

"Впереди был километр открытого поля, которое нам нужно было пересечь. Мы почти добрались, в 60 метрах от границы леса, и тут нас атаковали", — сказал Максим.

Военный отметил, что были сброшены 3 гранаты и все они попали в цель.

"Мы трое шли пешком, и все трое были ранены", — рассказал он.

Ранее СМИ сообщали, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ. Журналисты убеждены, что одним из ключевых факторов захвата города Угледар ВС РФ является нежелание западных партнеров снять ограничения для Украины, чтобы она наносила удары дальнобойным оружием вглубь территории страны-агрессора.