Журналисты убеждены, что одним из ключевых факторов захвата города Угледар ВС РФ является нежелание западных партнеров снять ограничения для Украины, чтобы она наносила удары дальнобойным оружием вглубь территории страны-агрессора.

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Недавняя потеря прифронтового города Угледар вряд ли изменит ход войны России против Украины. Однако его потеря подчеркивает ухудшение позиции Киева, в частности из-за нерешительности западных стран позволить Силам обороны нанести дальнобойные удары вглубь РФ с помощью предоставленного западного вооружения, пишет издание Associated Press.

Медиа указывает, что падение Угледара является показателем тяжелого положения Украины на третьем году полномасштабной войны. Оно также отражает отказ США не предоставлять Украине разрешение на дальнобойные удары по целям вглубь России, что не дает Киеву снизить военные возможности Москвы. Уход Сил обороны произошел после визита президента Украины Владимира Зеленского в США после попыток получить разрешение на использование ATACMS, однако администрация Байдена не изменила своей позиции.

СМИ отмечает, что отсутствие соответствующего решения позволяет РФ доминировать в небе, разрабатывать и совершенствовать управляемые авиационные бомбы, на которые Украина о нет не имеет эффективного ответа. Именно массированные сбросы таких авиабомб на позиции украинских военных ускорили их отступление из Угледара.

"Основная тактика [россиян] заключалась в том, чтобы окружить нас с флангов, и они делали это постоянно в течение шести-семи месяцев постоянными атаками с воздуха — благодаря этой тактике они успели исчерпать наши ресурсы, потому что мы не имеем столько как у них", — сказал глава пресс-службы 72-й бригады ВСУ Арсений Прылипка для AP.

Издание указывает, что два года неудачных атак заставили россиян изменить тактику наступления на Угледар. Оккупанты начали комплексные атаки с северного и южного флангов, используя мощные средства РЭБ и группы пехотинцев на мотоциклах, которые поддерживались артиллерийским огнем, беспилотниками и КАБами. Москва понесла большие жертвы, но своей цели достигла.

Журналисты пишут, что потеря Угледара имеет тактическое значение и не является решающим логистическим центром для Киева, ведь доступ к другим важным линиям снабжения остается неизменным. Скорее всего, следующим шагом российских войск станет вытеснение украинских войск из Курахово.

"Эта линия является взаимосвязанной, и противник не сможет зайти в Покровск и приблизиться к Покровску, если не сможет выбить наши войска из Курахово. Иначе россияне обнажили бы свои фронты во фланги и получили бы серьезный удар в бок", — цитирует СМИ председателя Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко. Он добавляет, что враг понимает, что "если он не возьмет Курахово, то не сможет серьезно повлиять на ход событий вокруг Угледара.

2 октября ВСУ официально подтвердили захват города Угледар в Донецкой области российскими войсками. По словам военных, ВС РФ пытались оккупировать город "любой ценой", направили свои резервы для атак с флангов, что позволило истощить украинскую оборону.

Также Фокус рассказывал, какое значение имеет для Донбасского фронта потеря Угледара, и как военные эксперты комментируют это событие.