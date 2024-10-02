Военные и аналитики заявили об оккупации Угледара: появилась официальная реакция ВСУ

В ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что враг пытался взять город "любой ценой". Нанося удары с флангов, ему удалось достичь угрозы окружения.

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В ВСУ официально подтвердили захват города Угледар в Донецкой области российскими войсками. Об этом говорится в публикации пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" от 2 октября.

"Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар", — подчеркнули в войске.

В ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что ВС РФ пытались оккупировать город "любой ценой". Враг направил резервы, чтоб те атаковали с флангов, и это позволило истощить оборону. В результате возник риск окружения Угледара.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", — передала пресс-служба.

То есть украинские бойцы покидают город из-за угрозы окружения.

Публикация ОСГВ "Хортица" о ситуации в Угледаре Фото: Скриншот

Подтверждения выведения сил или дополнительной информации по ситуации в Угледаре от Генштаба ВСУ на момент публикации материала не появилось.

Напомним, 2 октября аналитики DeepState заявили, что ВС РФ захватили Угледар. Командир отделения 24 ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что Силам обороны пришлось выходить малыми группами с боями, оставляя своих раненых.

OSINT-аналитик Виталий Кононученко рассказал, что после захвата Угледара ВС РФ могут попытаться окружить еще один город в Донецкой области.