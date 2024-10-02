Сроки поджимает погода: какому городу грозит окружение после Угледара, — OSINT-аналитик

Эксперт Виталий Кононученко сообщил, что РФ атакует с максимальной силой, потому что скоро изменится погода. Он подтвердил, что гарантом успешной обороны не является даже фортификации.

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После захвата города Угледар в Донецкой области ВС РФ двинется дальше. Деталями 1 октября в интервью NV поделился OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко.

По его словам, враг может прибегнуть к попыткам окружить Курахово. Город как раз расположен между двумя направлениями, с которых атакуют оккупанты, то есть между Угледаром и Горняком-Украинском-Селидовым.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"И я думаю, что сейчас главное намерение россиян — это выйти на Курахово еще до наступления холодов, до наступления плохой погоды. Но в данном случае именно эти метеорологические условия играют в нашу пользу", — отметил эксперт.

Он пояснил, что через месяц наступит сезон холода и дождей. Возможно, это произойдет даже раньше. Такое изменение погоды должно значительно замедлить продвижение ВС РФ.

"Они это понимают, в частности поэтому пытаются сейчас взять свой максимум и атаковать с той силой, которая вообще только возможна", — подчеркнул Кононученко.

Он подтвердил, что в этом районе есть фортификации. Однако, по словам аналитика, опыт показывает, что довольно укрепленную линию обороны тоже возможно взять. Когда оккупанты применяют "огромное количество" КАБов, артиллерии и FPV-дронов, эти цели становятся достижимыми.

"Но, когда у них не будет возможности построить свою логистику, когда у них не будет возможности применять большое количество гусеничной бронетехники, которая будет вязнуть в грязи, то это, безусловно, сыграет свою роль", — отметил обозреватель.

Он напомнил, что ВС РФ проводили свои масштабные атаки или летом, то есть "при нормальной погоде", или зимой, когда земля была каменная.

"То есть осень или ранняя весна для этого не подходит — для масштабных наступлений по полям. И поэтому именно на это, по моему мнению, надежда и надежда", — добавил Кононученко.

Напомним, 2 октября аналитики DeepState и бойцы Сил обороны сообщили, что российские оккупанты захватили Угледар. Сообщалось, что защитникам "пришлось выходить с боями" и оставлять раненых собратьев.

Также OSINT-аналитик Виталий Кононученко рассказал, что на события в Угледаре повлияла публикация нардепа Марьяны Безуглой. По его словам, депутат сообщила о ротации в населенном пункте, и уже через несколько часов эту информацию использовали себе в пользу ВС РФ.