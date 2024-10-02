Терміни підтискає погода: якому місту загрожує оточення після Вугледара, — OSINT-аналітик

Експерт Віталій Кононученко повідомив, що РФ атакує з максимальною силою, бо скоро зміниться погода. Він підтвердив, що гарантом успішної оборони не є навіть фортифікації.

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Після захоплення міста Вугледар у Донецькій області ЗС РФ рушать далі. Деталями 1 жовтня в інтерв’ю NV поділився OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко.

З його слів, ворог може вдатися до спроб оточити Курахове. Місто якраз розташоване між двома напрямками, з яких атакують окупанти, тобто між Вугледаром та Гірником–Українськом–Селидовим.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"І я думаю, що зараз головний намір росіян — це вийти на Курахове ще до настання холодів, до настання поганої погоди. Але у цьому випадку саме ці метеорологічні умови грають на нашу користь", — зазначив експерт.

Він пояснив, що через місяць настане сезон холоду та дощів. Можливо, це станеться навіть раніше. Така зміна погоди має значно сповільнити просування ЗС РФ.

"Вони це розуміють, зокрема через це намагаються зараз взяти свій максимум і атакувати з тою силою, яка взагалі тільки можлива", — підкреслив Кононученко.

Він підтвердив, що у цьому районі є фортифікації. Однак, зі слів аналітика, досвід показує, що доволі укріплену лінію оборони теж можливо взяти. Коли окупанти застосовують "величезну кількість" КАБів, артилерії та FPV-дронів, ці цілі стають досяжними.

"Але, коли в них не буде можливості побудувати свою логістику, коли в них не буде можливості застосовувати велику кількість гусеничної бронетехніки, яка буде грузнути в багні, то це, безумовно, зіграє свою роль", — зауважив оглядач.

Він нагадав, що ЗС РФ проводили свої масштабні атаки або влітку, тобто "за нормальної погоди", або взимку, коли земля була кам’яна.

"Тобто осінь або рання весна для цього не підходить — для масштабних наступів полями. І тому саме на це, на мою думку, сподівання і надія", — додав Кононученко.

Нагадаємо, 2 жовтня аналітики DeepState та бійці Сил оборони повідомили, що російські окупанти захопили Вугледар. Повідомлялося, що захисникам "довелося виходити з боями" та залишати поранених побратимів.

Також OSINT-аналітик Віталій Кононученко розповів, що на події у Вугледарі вплинула публікація нардепки Мар’яни Безуглої. З його слів, депутатка повідомила про ротацію у населеному пункті, і вже за кілька годин цю інформацію використали собі на користь ЗС РФ.