Битва за Угледар: ВСУ покинули город — как это скажется на всей обороне Восточного фронта

Западные военные специалисты утверждают, что оккупация Угледара позволит противнику эффективнее использовать железнодорожные пути между Донецком и Мариуполем и заметно улучшить логистику. В свою очередь Силы обороны будут выстраивать новую линию обороны севернее, в таких населенных пунктах, как Богоявленка.

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Российские оккупационные войска, несмотря на значительные потери, все же заняли город Угледар, Донецкой области. Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила о возникшей угрозе окружения населенного пункта в результате действий российских войск, поэтому командование приняло решение о выводе подразделений Вооруженных сил Украины для сохранения личного состава и боевой техники. В связи с этим Фокус выяснял, какое значение имеет для Донбасского фронта потеря одного из ключевого пункта украинской обороны, и как военные эксперты комментируют данное событие.

Оборона Угледара и потери ВС РФ

Бои за Угледар, расположенный к юго-западу от Донецка, продолжались более двух лет. Город считался одним из ключевых укрепрайонов Сил обороны Украины, и российские войска неоднократно пытались его захватить, неся значительные потери. Однако, несмотря на длительное сопротивление, украинским защитникам пришлось отступить из-за фланговых ударов со стороны российских сил, которые истощили украинскую оборону и создали угрозу окружения.

По информации украинского командования, российские войска направили дополнительные резервы, чтобы усилить свои позиции и добиться контроля над городом. В результате успешного продвижения на флангах противник установил огневой контроль над дорогами, ведущими из города, что усложнило выход украинских подразделений.

Аналитический ресурс DeepState отслеживал ситуацию на этом участке фронта, периодически обновляя карту боевых действий. Согласно картографическим данным, динамика продвижения сил противника свидетельствовала о том, что ситуация начала резко ухудшаться в середине сентября.

Уже тогда были очевидны попытки ВС РФ наносить фланговые удары на данном направлении с целью охватить населенный пункт и взять его в "клещи". Однако несмотря на угрозу окружения защитники города из 72 ОМБр продолжали удерживать позиции.

Карта боевых действий на Угледарском направлении. 23 сентября Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Угледарском направлении. 2 октября Фото: deepstatemap.live

Ситуацию на Угледарском направлении прокомментировали и аналитики Института изучения войны (ISW). По их информации, захват Угледара последовал за серией дорогостоящих и неудачных наступлений российской армии на этот город за последние два с половиной года. В частности, Россия предприняла две крупные попытки захватить населенный пункт в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года, которые привели к значительным потерям в личном составе и технике, в том числе к истощению 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.

В то же время, отметили в ISW, украинским подразделениям удалось избежать крупных потерь, несмотря на сложную оперативную обстановку в этом районе.

Также аналитики назвали подразделения российской армии, участвовавших в захвате Угледара — это 40-я бригада морской пехотной Тихоокеанского флота, 36-я мотострелковая бригада, 5-я танковая бригада и 37-ая мотострелковая бригада 430-го мотострелкового полка и 14-я бригада спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Последствия потери Угледара и прогнозы на дальнейшее продвижение ВС РФ

В отчете ISW также прозвучала оценка сложившейся ситуации на линни боевого соприкосновения в районе Угледара. Аналитики указали на некоторые российские источники, которые выражают сомнения в том, что захват Угледара приведет к быстрым и значимым прорывам на линии фронта. Российские блогеры указывают на украинские оборонительные позиции к северо-востоку от города и необходимость для российских войск завершить зачистку города, прежде чем использовать его как платформу для будущих атак.

Один из российских "военкоров" попытался представить Угледар как "последний украинский город на южном Донецком направлении", предполагая, что его захват приведет к значительным изменениям в украинской обороне на западе Донецкой области. Однако другие блогеры критикуют этот аргумент, отмечая, что даже после захвата этого города российским силам предстоит пробиваться сквозь несколько сильно укрепленных населенных пунктов, таких как Константиновка, Доброполье, Покровск, Селидово, Курахово, Славянск и Краматорск.

Вместе с тем, подчеркивают западные аналитики, хотя Угледар не является крупным транспортным узлом, некоторые комментаторы считают, что его захват все может оказать влияние на дальнейшие боевые действия. В частности, контроль над городом позволит российским войскам эффективнее использовать железнодорожные пути между Донецком и Мариуполем, заметно улучшив их логистику.

Однако в ближайшее время противнику скоро придется маневрировать по открытой местности в условиях распутицы, что может значительно замедлить их наступательные операции. Грунтовые дороги, которые использовались для движения войск, скоро станут непригодными из-за грязи.

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Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества рассказал, как захват Угледара повлияет на дальнейшие боевые действия в Донецкой области. По его мнению, несмотря на стратегическое значение города, его оккупация не обеспечит российских войскам решающего преимущества.

Он пояснил, что город располагался на стратегической высоте с многоэтажной застройкой, что давало украинским силам возможность эффективно обороняться и наносить удары по российским войскам. Высота позволяла держать под огневым контролем важные тыловые коммуникации российской линии фронта, включая дороги и железнодорожные пути, нарушая логистику противника.

Теперь же украинские войска будут выстраивать новую линию обороны севернее, в таких населенных пунктах, как Богоявленка. Важным фактором является то, что в этом районе нет таких развитых коммуникаций, которые могли бы дать россиянам подобное преимущество.

Богоявленка на Угледарском направлении

Жмайло подчеркнул, что российская стратегия на Донбассе остается неизменной. Оккупационные войска продолжают попытки захватить как можно больше территории до начала сезона осенних дождей и бездорожья. При этом основное внимание уделяется направлениям Покровска и Курахово, где российские силы пытаются выровнять линию фронта, несмотря на значительные потери.

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