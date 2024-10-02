РФ захватила Угледар: все ли смогли выйти из города и как ВСУ в дальнейшем будут сдерживать врага

Украинские военные не смогли удержать оборону в Угледаре из-за давления врага. В результате было принято решение об отступлении для сохранения жизней воинов и техники. Фокус выяснил, как изменится ситуация на фронте и какое еще одно направление может оказаться под угрозой.

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Утром 2 октября аналитики DeepState заявили, что российским военным удалось оккупировать Угледар Донецкой области. В результате Волновахский район был полностью потерян.

В ОСУВ "Таврия" подтвердили вывод подразделений Сил обороны из Угледара для сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий.

"В попытке любой ценой взять город под контроль сумел (враг, — ред.) направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", — говорится в сообщении.

Фокус рассказывает о ситуации в районе Угледара на Донбассе, дальнейшей обороне ВСУ и целях российских военных на фронте.

ВС РФ оккупировали Угледар Фото: DeepState

Захват Угледара: отход ВСУ и как изменится дальнейшая оборона

Источники в 72-й ОМБр заявили Фокусу, что в Угледаре на Донбассе "кто смог — вышел из города".

Сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый сообщил Фокусу, что ситуацию с Угледаром исправлять поздно. Далее бойцам нужно закрепиться на новых рубежах и пытаться удерживать давление противника.

"Здесь уже вопрос подготовленных позиций для военных, а не так, чтобы они отходили, как было в Авдеевке, и сами себе выстраивали те позиции, чтобы удерживать врага. Это вовлеченность ресурсов, увидим, какими они будут, чтобы сдерживать тот натиск", — сказал Роман Погорелый.

Он отметил, что дальнейшие действия Сил обороны зависят от того, куда россияне пойдут и какие ресурсы применят.

"Сейчас они взяли Угледар, они там закрепятся, перегруппируются, и потом увидим, как будет происходить дальше", — подчеркнул он.

Погорелый заявил, что если командование сделает выводы из ситуации в Угледаре и учтет ошибки в будущем, то "это будет восьмое чудо света".

Майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман в разговоре с Фокусом отметил, что ВСУ нужно продолжать держать оборону на фронте после потери Угледара. В частности, в том районе есть другие господствующие высоты, где это можно делать, учитывая рельеф местности.

"Нет никаких открытых дверей, что там что-то открывается, и россияне могут двигаться куда-то на десятки сотни километров на запад. Это глупость полная. Так же как держим оборону на Кураховском направлении, Торецком, Покровском, Купянско-Лиманском, так же будем западнее Угледара держать", — пояснил майор ВСУ.

Он со ссылкой на Институт изучения войны сообщил, что потеря Угледара — это тактическая неудача, но не стратегическая, на всю войну и фронт существенно не повлияет.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил Фокусу, что отход Сил обороны из Угледара в сложившихся условиях был неизбежен. Также возможна ситуация, когда он был несколько запоздалый, однако нужно дождаться официальной информации. В частности, она поступает с опозданием, чтобы обеспечить определенные процедуры, связанные с уходом бойцов с позиций.

После оставления позиций в Угледаре, по мнению Мусиенко, нужно снова искать рубежи на этом участке фронта.

"Я думаю, что украинские войска будут постепенно отступать, возможно, до Курахово, откуда будут держать оборону в дальнейшем. Сейчас важно находить места, высоты, оснащать позиции, где можно сдерживать врага. Но очевидно, что сдерживать врага эффективнее в населенных пунктах, особенно в крупных, а не только непосредственно на открытых участках, в чистом поле или в малых населенных пунктах", — сообщил Александр Мусиенко.

По его словам, после Угледара Украина потеряла очень выгодную оборонительную позицию, которая давала возможность бойцам сдерживать и останавливать врага. В результате это может повлечь за собой последствия, когда украинцам придется несколько отступить на этом участке фронта, как далеко и быстро — будет зависеть от развития оперативной обстановки.

Отход войск с позиций — самая тяжелая боевая операция

Алексей Гетьман рассказал, что просто отход войск, когда враг почти окружил город, — это паническое бегство. В результате чего у войска будут большие потери.

"Операция по организованному отводу войск — это так же боевая операция, которая планируется. По сложности — это самая тяжелая операция из всех операций Вооруженных сил", — сказал Алексей Гетьман.

По его словам, все виды операций проще планируются, чем по отводу войск. Он уверен, что операция отвода войск из Угледара планировалась и проводилась. Ведь сейчас нет информации, даже на пропагандистских каналах, что Украина понесла в Угледаре большие потери.

"Это означает, что и войск наших там уже тоже вроде бы нет, потому что действительно могло бы быть окружение. Тогда возникает риторический вопрос — если потерь нет и войск там нет, то это была удачная операция по отводу войск или не удачная?" — спросил аналитик.

Он уточнил, что армия постоянно несет потери, ведь это война. Однако информации о больших потерях или каком-то количестве захваченных в плен украинских военнослужащих не было на российских телеканалах.

Следующие цели врага после оккупации Угледара

Роман Погорелый считает, что после оккупации Угледара враг может пытаться дожимать Курахово. В частности, Великая Новоселка и Курахово — это два крупных населенных пункта, которые остались и на которых будет завязана вся оборона. По словам Погорелого, враг имел предыдущие успехи и давил со стороны Максимильяновки, Красногоровки, тогда как с Угледаром открывается новое направление.

"Хотя там еще много сел. Сейчас говорить о том, что прямо так они подойдут к Курахово или Большой Новоселке трудно", — добавил он.

Александр Мусиенко считает, что сейчас оккупанты будут концентрироваться на Кураховском и Покровском направлениях, пытаться взять Купянск в окружение. Сейчас это являются основными целями врага — на южном фланге продвигаться от Угледара в сторону Курахово и Покровска, а на северной точке восточного фланга вести бои с целью попыток окружения Купянска.

"Вот это то, что на Харьковщине, это то, что сейчас прослеживается. И вот это является следующими возможными целями врага", — добавил эксперт.

Напомним, 2 октября OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко заявил, что после оккупации Угледара на Донбассе ВС РФ могут прибегнуть к попыткам окружения Курахово. По его словам, противник хочет это сделать до наступления холодов.

Институт изучения войны в отчете за 1 октября сообщил, что большая часть украинских подразделений, которые находились в Угледаре Донецкой области, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение. Аналитики отметили, что пока непонятно, сможет ли враг быстро продвинуться дальше.