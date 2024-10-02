РФ захопила Вугледар: чи всі змогли вийти з міста та як ЗСУ надалі стримуватимуть ворога

Українські військові не змогли втримати оборону у Вугледарі через тиск ворога. В результаті було ухвалено рішення про відступ задля збереження життів воїнів та техніки. Фокус зʼясував, як зміниться ситуація на фронті та який ще один напрямок може опинитися під загрозою.

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Вранці 2 жовтня аналітики DeepState заявили, що російським військовим вдалося окупувати Вугледар Донецької області. В результаті Волноваський район було повністю втрачено.

В ОСУВ "Таврія" підтвердили виведення підрозділів Сил оборони з Вугледара задля збереження особового складу та бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів (ворог, — ред.) спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста", — йдеться у повідомленні.

Фокус розповідає про ситуацію в районі Вугледара на Донбасі, подальшу оборону ЗСУ та цілі російських військових на фронті.

ЗС РФ окупували Вугледар Фото: DeepState

Захоплення Вугледара: відхід ЗСУ та як зміниться подальша оборона

Джерела в 72-й ОМБр заявили Фокусу, що у Вугледарі на Донбасі "хто зміг — вийшов з міста".

Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий повідомив Фокусу, що ситуацію з Вугледаром виправляти пізно. Далі бійцям потрібно закріпитися на нових рубежах та намагатися утримувати тиск противника.

"Тут вже питання підготовлених позицій для військових, а не так, щоб вони відходили, як було в Авдіївці, і самі собі вибудовували ті позиції, щоб утримувати ворога. Це залученість ресурсів, побачимо, якими вони будуть, щоб стримувати той натиск", — сказав Роман Погорілий.

Він зауважив, що подальші дії Сил оборони залежать від того, куди росіяни підуть та які ресурси застосують.

"Зараз вони взяли Вугледар, вони там закріпляться, перегрупуються, і потім побачимо, як буде відбуватися далі", — наголосив він.

Погорілий заявив, що якщо командування зробить висновки із ситуації у Вугледарі та врахує помилки в майбутньому, то "це буде восьме чудо світу".

Майор запасу ЗСУ та військовий аналітик Олексій Гетьман у розмові з Фокусом зазначив, що ЗСУ потрібно продовжувати тримати оборону на фронті після втрати Вугледара. Зокрема, в тому районі є інші панівні висоти, де це можна робити, враховуючи рельєф місцевості.

"Немає ніяких відкритих дверей, що там щось відчиняється, і росіяни можуть рухатись кудись на десятки сотні кілометрів на захід. Це дурня повна. Так само як тримаємо оборону на Курахівському напрямку, Торецькому, Покровському, Купʼянсько-Лиманському, так само будемо західніше Вугледара тримати", — пояснив майор ЗСУ.

Він з посиланням на Інститут вивчення війни повідомив, що втрата Вугледара — це тактична невдача, але не стратегічна, на всю війну та фронт суттєво не вплине.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив Фокусу, що відхід Сил оборони з Вугледара за умов, що склалися, був неминучий. Також можлива ситуація, коли він був дещо запізнілий, проте потрібно дочекатися офіційної інформації. Зокрема, вона надходить із запізненням, аби забезпечити певні процедури, повʼязані з відходом бійців з позицій.

Після залишання позицій у Вугледарі, на думку Мусієнка, потрібно знову шукати рубежі на цій ділянці фронту.

"Я думаю, що українські війська будуть поступово відступати, можливо, до Курахового, звідки будуть тримати оборону в подальшому. Зараз важливо знаходити місця, висоти, оснащувати позиції, де можна стримувати ворога. Але очевидно, що стримувати ворога ефективніше в населених пунктах, особливо у великих, а не тільки безпосередньо на відкритих ділянках, у чистому полі чи в малих населених пунктах", — повідомив Олександр Мусієнко.

За його словами, після Вугледара Україна втратила дуже вигідну оборонну позицію, яка давала можливість бійцям стримувати та зупиняти ворога. В результаті це може потягти за собою наслідки, коли українцям доведеться дещо відступити на цій ділянці фронту, як далеко та швидко — залежатиме від розвитку оперативної обстановки.

Відхід військ з позицій — найважча бойова операція

Олексій Гетьман розповів, що просто відхід військ, коли ворог майже оточив місто, — це панічна втеча. В результаті чого у війська будуть великі втрати.

"Операція по організованому відводу військ — це так само бойова операція, яка планується. По складності — це найважча операція зі всіх операцій Збройних сил", — сказав Олексій Гетьман.

За його словами, всі види операцій простіше плануються, ніж по відводу військ. Він впевнений, що операція відводу військ з Вугледара планувалася та проводилася. Адже нині немає інформації, навіть на пропагандистських каналах, що Україна понесла у Вугледарі великі втрати.

"Це означає, що і військ наших там вже теж начебто немає, бо дійсно могло б бути оточення. Тоді виникає риторичне питання — якщо втрат немає і військ там немає, то це була вдала операція по відводу військ чи не вдала?" — запитав аналітик.

Він уточнив, що армія постійно зазнає втрат, адже це війна. Проте інформації про великі втрати чи якусь кількість захоплених у полон українських військовослужбовців не було на російських телеканалах.

Наступні цілі ворога після окупації Вугледара

Роман Погорілий вважає, що після окупації Вугледара ворог може намагатися дотиснути Курахове. Зокрема, Велика Новосілка та Курахове — це два великі населені пункти, які залишилися і на яких буде завʼязана вся оборона. За словами Погорілого, ворог мав попередні успіхи та тиснув з боку Максимільянівки, Красногорівки, тоді як з Вугледаром відкривається новий напрямок.

"Хоча там ще багато сіл. Зараз говорити про те, що прямо так вони підійдуть до Курахового чи Великої Новосілки — важко", — додав він.

Олександр Мусієнко вважає, що нині окупанти концентруватимуться на Курахівському та Покровському напрямках, намагатимуться взяти Купʼянськ в оточення. Наразі це є основними цілями ворога — на південному фланзі просуватися від Вугледара в бік Курахового та Покровська, а на північній точці східного флангу вести бої з метою спроб оточення Купʼянська.

"Ось це те, що на Харківщині, це те що зараз простежується. І ось це є наступними можливими цілями ворога", — додав експерт.

Нагадаємо, 2 жовтня OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко заявив, що після окупації Вугледара на Донбасі ЗС РФ можуть вдатися до спроб оточення Курахового. За його словами, противник хоче це зробити до настання холодів.

Інститут вивчення війни у звіті за 1 жовтня повідомив, що більша частина українських підрозділів, які перебували у Вугледарі Донецької області, змогли покинути місто та не потрапити в російське оточення. Аналітики зазначили, що наразі незрозуміло, чи зможе ворог швидко просунутися далі.