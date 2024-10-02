ВС РФ продвигаются в темпе, которого не видели с 2022 года: в чем секрет новой тактики врага

Бойцы Сил обороны заявили, что Покровск фактически потерян. Только за два месяца российские войска расширили зону оккупации более чем на 500 квадратных километров.

Related video

Украинские военные из нескольких подразделений рассказали об усовершенствованной тактике ВС РФ, которая привела к мощным атакам на фронте. Об этом говорится в материале The Washington Post от 2 октября.

Неназванный офицер сообщил, что силы, воюющие в районе Угледара, истощены, но решительны. По его словам, артиллерийские залпы иногда достигают 10 снарядов к 1 в пользу России, а управляемые бомбы способны уничтожать целые участки траншеи.

Аналитик Black Bird Group Паси Паройнен рассказал, что оккупанты за август-сентябрь завоевали территории в темпе, которого не фиксировали еще с 2022 года. Всего за этот период враг захватил примерно 511 квадратных километров территорий, примерно 431 из них — на участке между Бахмутом и Угледаром.

Наибольшие потери территории произойти в период с середины августа до середины сентября. В это время ВСУ начали Курскую операцию, надеясь отвлечь внимание России. Однако, по оценке издания, этот ход еще "не окупился".

Территориальные достижения ВС РФ на карте Фото: The Washington Post

Последствия продвижения врага — ощутимы в регионе. Город Покровск стал центром нападений на недели, оттуда начали эвакуировать мирных жителей. По словам военных, разрушение железных дорог и мостов означает, что Покровск фактически потерян.

Ученый из Института внешней политики Роб Ли подчеркнул, что наиболее значимым аспектом противостояния в Донецкой области является даже не потерянные земли, а потери. Как Украина, так и Россия понесли значительные потери. По мнению эксперта, победа за тем, кто сможет продержаться дольше.

В Силах обороны рассказали, что российские штурмовики теперь в основном хорошо подготовлены и оснащены. Они движутся меньшими группами, чем раньше. Если еще несколько месяцев назад на некоторых участках фиксировали штурмы группами из 10-20 бойцов, то теперь это может быть и четыре солдата или меньше.

Такая практика помогает оккупантам избегать наблюдения, а рассредоточение затрудняет нацеливание БПЛА и артиллерии. Россияне идут в штурмы по принуждению, им угрожают насилием или тюрьмой.

Защитники рассказали, что ключевое отличие — РФ соединила концепцию меньших штурмов с преимуществом в боеприпасах и толерантностью к потерям. Новые средства связи позволили командирам лучше организовывать нападения и повысили уровень атак БПЛА.

Младший лейтенант Виталий вспомнил, как небольшие группы явно хорошо обученных россиян спускались по дорогам, которые покрывали пулеметы.

"Они не жалеют людей, и их люди вынуждены двигаться по этим тропам. И в последнем месте, где мы работали, есть перекресток, полностью заваленный телами, и они продолжают приезжать, потому что имеют приказ", — подчеркнул Виталий.

Некоторые украинские бойцы довольны потерями ВС РФ. Однако в целом уровень удовлетворения этим уменьшается, ведь страна-агрессор охотно жертвует целыми батальонами ради продвижений на передовой.

Напомним, 2 октября в Defence One сообщили, что американская компания работает в Украине над созданием системы, которая поможет защититься от вражеских средств РЭБ.

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 2 октября сообщил, что ВС РФ пытаются перерезать трассу снабжения украинских войск в районе Селидово.