ЗС РФ просуваються у темпі, якого не бачили з 2022 року: у чому секрет нової тактики ворога

Бійці Сил оборони заявили, що Покровськ фактично втрачений. Лише за два місяці російські війська розширили зону окупації на понад 500 квадратних кілометрів.

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Українські військові з кількох підрозділів розповіли про вдосконалену тактику ЗС РФ, яка призвела до потужних атак на фронті. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post від 2 жовтня.

Неназваний офіцер повідомив, що сили, які воюють в районі Вугледара, виснажені, але рішучі. З його слів, артилерійські залпи іноді сягають 10 снарядів до 1 на користь Росії, а керовані бомби здатні нищити цілі ділянки траншеї.

Аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен розповів, що окупанти за серпень-вересень завоювали території у темпі, якого не фіксували ще з 2022 року. Загалом за цей період ворог захопив приблизно 511 квадратних кілометрів територій, приблизно 431 з них — на ділянці між Бахмутом і Вугледаром.

Найбільші втрати території статися в період з середини серпня до середини вересня. У цей час ЗСУ розпочали Курську операцію, сподіваючись відвернути увагу Росії. Однак, за оцінкою видання, цей хід ще "не окупився".

Територіальні здобутки ЗС РФ на мапі Фото: The Washington Post

Наслідки просування ворога відчутні у регіоні. Покровськ став центром нападів на тижні, звідти почали евакуювати мирних жителів. Зі слів військових, руйнування залізниць і мостів означає, що Покровськ фактично втрачений.

Науковець із Інституту зовнішньої політики Роб Лі наголосив, що найбільш значущим аспектом протистояння у Донецькій області є навіть не втрачені землі, а втрати. Як Україна, так і Росія зазнали значних втрат. На думку експерта, перемога за тим, хто зможе протриматися довше.

У Силах оборони розповіли, що російські штурмовики тепер здебільшого добре підготовлені й оснащені. Вони рухаються меншими групами, ніж раніше. Якщо ще кілька місяців тому на деяких ділянках фіксували штурми групами з 10-20 бійців, то тепер це може бути й чотири солдати або менше.

Така практика допомагає окупантам уникати спостереження, а розосередження ускладнює націлювання БПЛА та артилерії. Росіяни йдуть у штурми через примус, їм погрожують насильством або в’язницею.

Захисники розповіли, що ключова відмінність — РФ поєднала концепцію менших штурмів із перевагою у боєприпасах і толерантністю до втрат. Нові засоби зв’язку дозволили командирам краще організовувати напади та підвищили рівень атак БПЛА.

Молодший лейтенант Віталій згадав, як невеликі групи явно добре навчених росіян спускались дорогами, які покривали кулемети.

"Вони не шкодують людей, і їхні люди змушені рухатися цими стежками. І в останньому місці, де ми працювали, є перехрестя, повністю завалене тілами, і вони продовжують приїжджати, тому що мають наказ", — наголосив Віталій.

Деякі українські бійці задоволені втратами ЗС РФ. Однак загалом рівень задоволення цим зменшується, адже країна-агресорка охоче жертвує цілими батальйонами заради просувань на передовій.

Нагадаємо, 2 жовтня у Defence One повідомили, що американська компанія працює в Україні над створення системи, яка допоможе захиститись від ворожих засобів РЕБ.

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 2 жовтня повідомив, що ЗС РФ намагаються перерізати трасу постачання українських військ в районі Селидового.