ЗС РФ застосовують тактику малих груп на фронті: оглядач пояснив її необхідність (відео)

У ворога жива сила перевищує потенціал у бойовій техніці. За словами військового оглядача, Росія збільшує виплати, аби залучити більше людей до армії.

Related video

Збройні сили Російської Федерації використовують на фронті тактику малих груп через недостатню кількість військової техніки. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі FREEДОМ 14 серпня.

"Тактика використання "м’ясних штурмів", або, більш нейтрально висловлюючись, тактика атак малими групами, переважає. Ми можемо про це говорити не тільки на Покровській ділянці. Можемо сміливо стверджувати, що подібна тактика використовується і на інших ділянках фронту", — сказав Денис Попович.

За його словами, йдеться про район Часового Яру, Торецький напрямок тощо. Попович наголосив, що ця тактика переважає у ворога через нестачу військової техніки та її активне знищення на фронті.

Наразі ж на полі бою домінують безпілотники, вони знищують бойову техніку. Зокрема, з економічного погляду вартість танка та витрати на його виготовлення непорівнянні з вартістю дрона та їх кількістю, розповів Попович.

Важливо

ЗС РФ щодня просуваються біля Покровська: яка тактика допомагає росіянам на фронті (відео)

Експерт зауважив, що у ворога жива сила перевищує потенціал у техніці. У Росії багато людей, тому їх можна призивати. Попович наголосив, що для цього російська влада вже збільшує виплати, аби залучити людей для підписання контрактів із ЗС.

"Тому вони розглядають людей як ресурс, який можна використовувати більш щедро, ніж техніку", — додав військовий оглядач.

Дивіться з 5:25

Нагадаємо, 9 серпня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що для обстрілу Покровська окупанти почали застосовувати РСЗВ, тоді як раніше використовували ракети С-300, "Торнадо" та "Іскандери".

3 серпня військово-політичний оглядач, ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів, що ЗС РФ не припиняють тактику терору та знищують цілі міста на Донбасі. Так, окупанти намагаються дійти до великих населених пунктів.