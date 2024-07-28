ЗС РФ щодня просуваються біля Покровська: яка тактика допомагає росіянам на фронті (відео)

Російські військові використовують резерви на Покровському напрямку. У ворога спостерігається нестача військової техніки, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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На Покровському напрямку Донецької області склалася найважча ситуація. За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, оборонна стратегічна операція ЗСУ триває на всіх ділянках фронту, вона має дві головні цілі. Про це він розповів в ефірі FREEДОМ.

Він зауважив, що окупанти намагаються просуватися з використанням авіації на Покровському напрямку.

"На жаль, є просування фактично кожного дня — нехай по кілька сотень метрів, але це просування, яке забезпечується резервами", — сказав Сергій Братчук.

Він наголосив, що ці резерви росіяни планували використати на інших напрямках та пізніше. Також не відбулося обвалу фронту, про який говорив ворог та до якого готував.

Братчук розповів, що оборонна стратегічна операція України триває на всіх ділянках фронту й має дві головні цілі — не допустити обвалу фронту, попри просування, знищити ворожі ресурси, які ЗС РФ готували для використання на найперспективніших, на їхню думку, ділянках, зокрема в Донецькій операційній зоні. За його словами, наразі спостерігається, як окупанти маневрують угрупуваннями військ, перекидають резерви з інших напрямків на Покровський.

Проте не нескінченні ресурси в росіян. Так, у ворога спостерігається нестача військової техніки, він почав розконсервацію старих зразків, які, на думку Братчука, не планував використовувати. Це відбувається через те, що ВПК РФ не справляється з викликами, які перед ним постали через війну. Крім цього, потік розконсервованої радянської старої техніки не здатен виконати головне завдання РФ — прорвати фронт.

Але також вороже військо має перевагу в авіації, через скидання авіабомб противник реалізує тактику "випаленої землі", яка приносить певні тактичні результати. В Торецькій агломерації росіяни намагаються повторити те, що було в Авдіївці, Бахмуті. За словами Братчука, тактика "випаленої землі" застосовується по всьому фронту.

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Нагадаємо, 19 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ЗС РФ тиснуть на позиції Сил оборони на Покровському напрямку. За його словами, окупанти зменшили наступальний потенціал, проте ситуація складна.

27 липня командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин розповів, що в районі Покровська ворог захопив два села — Вовче і Прогрес. Він наголосив ,що інтенсивність боїв надзвичайно висока.