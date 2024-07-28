ВС РФ ежедневно продвигаются возле Покровска: какая тактика помогает россиянам на фронте (видео)

Российские военные используют резервы на Покровском направлении. У врага наблюдается нехватка военной техники, рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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На Покровском направлении Донецкой области сложилась самая тяжелая ситуация. По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, оборонительная стратегическая операция ВСУ продолжается на всех участках фронта, она имеет две главные цели. Об этом он рассказал в эфире FREEДОМ.

Он отметил, что оккупанты пытаются продвигаться с использованием авиации на Покровском направлении.

"К сожалению, есть продвижение фактически каждый день — пусть по несколько сотен метров, но это продвижение, которое обеспечивается резервами", — сказал Сергей Братчук.

Он отметил, что эти резервы россияне планировали использовать на других направлениях и позже. Также не произошло обвала фронта, о котором говорил враг и к которому готовил.

Братчук рассказал, что оборонительная стратегическая операция Украины продолжается на всех участках фронта и имеет две главные цели — не допустить обвала фронта, несмотря на продвижение, уничтожить вражеские ресурсы, которые ВС РФ готовили для использования на самых перспективных, по их мнению, участках, в частности в Донецкой операционной зоне. По его словам, сейчас наблюдается, как оккупанты маневрируют группировками войск, перебрасывают резервы с других направлений на Покровский.

Однако не бесконечные ресурсы у россиян. Так, у врага наблюдается нехватка военной техники, он начал расконсервацию старых образцов, которые, по мнению Братчука, не планировал использовать. Это происходит из-за того, что ВПК РФ не справляется с вызовами, которые перед ним встали из-за войны. Кроме этого, поток расконсервированной советской старой техники не способен выполнить главную задачу РФ — прорвать фронт.

Но также вражеское войско имеет преимущество в авиации, через сброс авиабомб противник реализует тактику "выжженной земли", которая приносит определенные тактические результаты. В Торецкой агломерации россияне пытаются повторить то, что было в Авдеевке, Бахмуте. По словам Братчука, тактика "выжженной земли" применяется по всему фронту.

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Напомним, 19 июля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВС РФ давят на позиции Сил обороны на Покровском направлении. По его словам, оккупанты уменьшили наступательный потенциал, однако ситуация сложная.

27 июля командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин рассказал, что в районе Покровска враг захватил два села — Волчье и Прогресс. Он отметил, что интенсивность боев чрезвычайно высока.