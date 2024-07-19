Наступательный потенциал РФ уменьшился: обстановка на Покровском направлении меняется, — ВСУ

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, противник активно использует авиацию для того, чтобы попытаться вытеснить ВСУ с их позиций, однако Силы обороны дают адекватный ответ агрессору.

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Российские оккупанты в Донецкой области не прекращают давить на позиции украинских защитников. Речь идет о Покровском направлении, которое длительное время остается одним из самых активных. Об этом детальнее в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, противник в последние дни значительно уменьшил свои наступательные действия, но несмотря на это ситуация на фронте остается еще достаточно тяжелой.

"Это направление (Покровское — ред.) и в дальнейшем остается таким, каким и было — горячим, однако враг несколько уменьшил свой наступательный акцент и потенциал, ведь Силы обороны его приостанавливают, дают адекватный ответ врагу, поэтому за минувшие сутки наши защитники отбили там 27 вражеских атак. За предыдущие сутки было 26 вражеских атак", — заявил Назар Волошин.

На Покровском направлении значительно уменьшилось количество штурмов ВС РФ Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что штурмы были зафиксированы в районе населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. Для того, чтобы попытаться вытеснить ВСУ со своих позиций, российские оккупанты используют активно авиацию.

Примечательно, что ранее за сутки могло происходить до 50 атак.

"Враг несет там немалые потери, и за минувшие сутки на этом направлении было уничтожено более 200 оккупантов. Также уничтожено несколько бронированных машин, артиллерийские системы, восемь автомобилей и повреждено немало техники: пушки, танки и автомобили. Продвижения как таковых относительных нет, враг на Торецком направлении также своим огневым воздействием и активными штурмовыми действиями проводит атаки, и в частности за вчера, враг там активно действовал", — подытожил Назар Волошин.

Напомним, 17 июля сообщалось, что ВС РФ под Покровском не используют технику и несут потери, а "мясные штурмы" и вовсе на паузе. По словам главного сержанта батальона 47-й ОМБр Рустама, за последний месяц противник остался без значительного количества техники, что отразилось на его возможностях. При этом погодные условия совершенно не влияют на ход боевых действий.