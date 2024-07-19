Наступальний потенціал РФ зменшився: обстановка на Покровському напрямку змінюється, — ЗСУ

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, противник активно використовує авіацію для того, щоб спробувати витіснити ЗСУ з їхніх позицій, однак Сили оборони дають адекватну відповідь агресору.

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Російські окупанти на Донеччині не припиняють тиснути на позиції українських захисників. Йдеться про Покровський напрямок, який тривалий час залишається одним із найактивніших. Про це детальніше в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, противник останніми днями значно зменшив свої наступальні дії, але, незважаючи на це, ситуація на фронті залишається ще досить важкою.

"Цей напрямок (Покровське — ред.) і надалі залишається таким, яким і був — гарячим, проте ворог дещо зменшив свій наступальний акцент і потенціал, адже Сили оборони його призупиняють, дають адекватну відповідь ворогу, тому за минулу добу наші захисники відбили там 27 ворожих атак. За попередню добу було 26 ворожих атак", — заявив Назар Волошин.

На Покровському напрямку значно зменшилася кількість штурмів ЗС РФ Фото: DeepStateMAP

Окремо речник ОСУВ "Хортиця" додав, що штурми було зафіксовано в районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Для того, щоб спробувати витіснити ЗСУ зі своїх позицій, російські окупанти використовують активно авіацію.

Примітно, що раніше за добу могло відбуватися до 50 атак.

"Ворог несе там чималі втрати, і за минулу добу на цьому напрямку було знищено понад 200 окупантів. Також знищено кілька броньованих машин, артилерійські системи, вісім автівок та пошкоджено чимало техніки: гармати, танки та автомобілі. Просування як таких відносних немає, ворог на Торецькому напрямку також своїм вогневим впливом і активними штурмовими діями проводить атаки, і зокрема за вчора, ворог там активно діяв", — підсумував Назар Волошин.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що ЗС РФ під Покровськом не використовують техніку і зазнають втрат, а "м'ясні штурми" і зовсім на паузі. За словами головного сержанта батальйону 47-ї ОМБр Рустама, за останній місяць противник залишився без значної кількості техніки, що позначилося на його можливостях. При цьому погодні умови абсолютно не впливають на перебіг бойових дій.