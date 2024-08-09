"Готуємось до всього": начальник МВА розповів, як змінилася тактика обстрілів Покровська

За словами начальника МВА, під час останніх трьох обстрілів по Покровську було випущено одинадцять ракет С-300, а також використано КАБи та РСЗВ.

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Протягом січня-лютого російські окупанти використовували для обстрілу Покровська Донецької області ракети С-300, "Торнадо" та "Іскандери". Однак, останнім часом ворог почав застосовувати переважно реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в інтерв'ю "УНІАН" розповів про зміни в тактиці обстрілів міста з боку російських окупантів.

"Останній місяць вже до нас долітають КАБи — УМПБ Д-30 СН. Якщо говорити про три останні обстріли, у нас було одинадцять ракет С-300, потім були КАБи та РСЗВ", — зазначив він.

За словами Добряка, це свідчить про розширення номенклатури ворожої зброї.

Крім того, начальник МВА висловив думку щодо можливих боїв за Покровськ у найближчій перспективі. Він зазначив, що місто готується до будь-якого розвитку подій. За його словами, спільно з військовими розробляються плани дій.

"Я ж не військовий спеціаліст. Ми готуємося до усього. Тому, незалежно від того, що я думаю, ми все одно маємо діяти і ми діємо разом з військовими. За кожним містом на Донеччині закріплена відповідна військова частина. Там розробляють план дій по обороні міста і, згідно з ним, нам дають завдання, які ми виконуємо, зокрема риємо окопи", — розказав Добряк.

Нагадаємо, 8 серпня німецький аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що ЗС РФ захопили Сергіївку та наблизилися до Покровська.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що російські війська прагнуть окупувати Торецьк і просунутися до Костянтинівки, а Покровськ, який є воротами у Дніпропетровську область є похідною задачею.