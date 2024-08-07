ЗСУ призупинили ворога, але активність не зменшилася: що відбувається в районі Покровська

Російські військові щодня штурмують українські позиції на Покровському напрямку. Для цього окупанти підтягують малими групами резерви, розповів український боєць Станіслав Бунятов.

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Силам оборони вдалося подекуди призупинити російських військових на Покровському напрямку Донецької області. За словами українського військовослужбовця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", активність противника не зменшується. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На Покровському напрямку подекуди призупинили п*дарів, але активність не зменшується", — сказав Станіслав Бунятов.

Військовий наголосив, що ворог підтягує малими групами резерви для наступів і ешелоновано щодня штурмує українські позиції з 4 ранку до 21 години.

Крім цього, "Осман" сподівається, що "рухи" на території РФ дадуть українським військовим можливість перегрупуватися та поступово повернути втрачені позиції.

Ситуація на Покровському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку від початку доби, 7 серпня, противник здійснив штурмові дії в районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Гродівки, Желанного, Яснобродівки. Зі свого боку українські бійці стримують натиск і відбили вісім атак, ще девʼять, станом на вечір, тривають. Втрати окупантів уточнюються.

Покровський напрямок

Нагадаємо, 6 серпня військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що ЗС РФ здійснюють поступові "голчасті" просування, для цього вони уникають відкритих просторів і діють невеликими групами на Покровському напрямку Донецької області. Він зауважив, що окупанти можуть дозволити собі значні втрати.

Того ж дня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що ворог зазнає втрат на полі бою, проте командування не зацікавлене в тому, щоб забирати тіла полеглих на Покровському напрямку.