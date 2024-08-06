"Намагаються видавити наші підрозділи": у ЗСУ розкрили плани РФ на Покровському напрямку

Російські підрозділи продовжують наступати у Донецькій області. За словами військового Станіслава Бунятова, окупанти планують закрити "кишеню" по лінії річок Вовча та Водяна в районі Карлівки.

Related video

Російські окупанти просуваються в районі Карлівки на Покровському напрямку та намагаються закріпитися в цьому населеному пункті. Про це повідомив боєць батальйону "Айдар" 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі 6 серпня.

"На Покровському напрямку противник має просування в районі Карлівки. П*дри намагаються видавити наші підрозділи з населеного пункту і закрити "кишеню" по лінії річок Вовча та Водяна", — пояснив захисник.

Бунятов про наступ росіян в районі Карлівки Фото: скриншот

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу 5 серпня на Покровському напрямку росіяни штурмували українські позиції 41 раз. Ворог зосередив сили в районах Воздвиженки, Пантелеймонівки, Іванівки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки, що на Донеччині.

На карті DeepState видно, що один із напрямків наступу росіян — Карлівка, а також інші населені пункти, що поруч.

Карта DeepState Фото: скриншот

Раніше військовий Станіслав Бунятов заявив, що активність російського окупаційного угруповання на передовій дещо знизилася одночасно на низці напрямків через складні погодні умови, зокрема через спеку.

Як розповіли українські захисники, окупанти після того, як йдуть з позицій, залишають отруєну воду на старих місцях дислокації. Одному з полонених росіян запропонували випити води, але він відмовився від неї.