Звузили свої амбіції: ЗС РФ зосередили основний удар на Покровському напрямку, — Defense Express

На Покровський напрямок терміново потрібно будь-яке додаткове озброєння, щоб зупинити ворога, вважає Іван Киричевський.

Related video

Російські окупанти, побачивши свої успіхи на Покровському напрямку вирішили зосередити тут основний удар. Про це в коментарі "Еспресо" заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

На його думку, якщо зупинити ворога на Покровському напрямку, він буде змушений зменшити свої амбіції.

"Зараз росіяни вимушені звузити свої амбіції. Згідно з інфографікою DeepState за травень, в рамках кампанії на Харківщині, росіяни встигли захопити більше територій, ніж за червень-липень під час боїв на Покровському та Торецькому напрямках", — наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, на Покровський напрямок терміново потрібно будь-яке додаткове озброєння, яке можуть знайти західні партнери, бо саме тут зараз зосереджений основний удар армії РФ.

"Очевидно, що, якщо зупинити ворога на цьому напрямку, то Кремль буде змушений зменшити свої амбіції. Тому що їхні наступальні амбіції вже скорочені до цього напрямку. Хоча росіяни планували проводити стратегічний наступ на глибину в кілька десятків кілометрів. Попри те, що допомоги недостатньо, Сили оборони України змогли значно виснажити ворога", — зазначив Іван Киричевський.

Нагадаємо, що 28 липня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що на Покровському напрямку зараз найважча ситуація. ЗС РФ намагаються просуватися з використанням авіації на цій ділянці фронту.