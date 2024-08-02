Сузили свои амбиции: ВС РФ сосредоточили основной удар на Покровском направлении, — Defense Express

На Покровское направление срочно нужно любое дополнительное вооружение, чтобы остановить врага, считает Иван Киричевский.

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Российские оккупанты, увидев свои успехи на Покровском направлении решили сосредоточить здесь основной удар. Об этом в комментарии "Эспрессо" заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его мнению, если остановить врага на Покровском направлении, он будет вынужден уменьшить свои амбиции.

"Сейчас россияне вынуждены сузить свои амбиции. Согласно инфографике DeepState за май, в рамках кампании на Харьковщине, россияне успели захватить больше территорий, чем за июнь-июль во время боев на Покровском и Торецком направлениях", — подчеркнул Киричевский.

По словам военного эксперта, на Покровское направление срочно нужно любое дополнительное вооружение, которое могут найти западные партнеры, потому что именно здесь сейчас сосредоточен основной удар армии РФ.

"Очевидно, что, если остановить врага на этом направлении, то Кремль будет вынужден уменьшить свои амбиции. Потому что их наступательные амбиции уже сокращены до этого направления. Хотя россияне планировали проводить стратегическое наступление на глубину в несколько десятков километров. Несмотря на то, что помощи недостаточно, Силы обороны Украины смогли значительно истощить врага", — отметил Иван Киричевский.

Напомним, что 28 июля представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что на Покровском направлении сейчас самая тяжелая ситуация. ВС РФ пытаются продвигаться с использованием авиации на этом участке фронта.