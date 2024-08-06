"Пытаются выдавить наши подразделения": в ВСУ раскрыли планы РФ на Покровском направлении

Российские подразделения продолжают наступать в Донецкой области. По словам военного Станислава Бунятова, оккупанты планируют закрыть "карман" по линии рек Волчья и Водяная в районе Карловки.

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Российские оккупанты продвигаются в районе Карловки на Покровском направлении и пытаются закрепиться в этом населенном пункте. Об этом сообщил боец батальона "Айдар" 24-й ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале 6 августа.

"На Покровском направлении противник имеет продвижение в районе Карловки. П*дры пытаются выдавить наши подразделения из населенного пункта и закрыть "карман" по линии рек Волчья и Водяная", — пояснил защитник.

Бунятов о наступлении россиян в районе Карловки Фото: скриншот

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки 5 августа на Покровском направлении россияне штурмовали украинские позиции 41 раз. Враг сосредоточил силы в районах Воздвиженки, Пантелеймоновки, Ивановки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки, что в Донецкой области.

На карте DeepState видно, что одно из направлений наступления россиян — Карловка, а также другие населенные пункты, которые рядом.

Карта DeepState Фото: скриншот

Ранее военный Станислав Бунятов заявил, что активность российской оккупационной группировки на передовой несколько снизилась одновременно на ряде направлений из-за сложных погодных условий, в частности из-за жары.

Как рассказали украинские защитники, оккупанты после того, как уходят с позиций, оставляют отравленную воду на старых местах дислокации. Одному из пленных россиян предложили выпить воды, но он отказался от нее.