"Їм нецікаво": росіяни не хочуть забирати тіла загиблих на Покровському напрямку, — ЗСУ

За словами офіцера 59-ї ОМБр Сергія Цехоцького, українська сторона готова до діалогу в цьому питанні і сама докладає всіх зусиль для того, щоб повернути загиблих захисників.

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Російські окупанти під час постійних штурмів зазнають колосальних втрат на полі бою, однак командування не зацікавлене в тому, щоб забирати тіла загиблих. Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, йдеться про Покровський напрямок. Щодня українським захисникам вдається ліквідувати на цій ділянці фронту від 70 до 100 бійців ЗС РФ. У результаті поле бля всіяне ворожими тілами.

"Ми готові до діалогу, щоб обмінятися тілами. Ми, відповідно, докладаємо всіх зусиль для того, щоб дістати свого пораненого або, не дай боже, вбитого, нашого загиблого воїна. У них це так не відбувається. Чому не відбувається? Скажу так, що їм нецікаво діставати тіла, тому що це виплати для сім'ї тощо", — заявив Сергій Цехоцький.

Росіяни відмовляються забирати тіла загиблих у районі Покровська Фото: DeepStateMAP

Окремо офіцер 59-ї ОМБр додав, що найімовірніше, незважаючи на гасла Кремля, росіянам вигідніше вважати людину безвісти зниклою, ніж виплачувати обіцяні виплати в кілька мільйонів рублів за смерть на війні.

"Це набагато краще для них", — підсумував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що втрати ЗС РФ у липні знизилися, але перевищують 1000 осіб на день, про що заявили представники британської розвідки. За даними аналітиків, у травні фіксувався рекорд і окупанти втрачали щодня 1262 людини. Тепер же ситуація дещо змінилася і це може бути пов'язано зі зміцненням позицій противника на Харківщині.