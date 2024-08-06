"Им неинтересно": россияне не хотят забирать тела погибших на Покровском направлении, — ВСУ

По словам офицера 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, украинская сторона готова к диалогу в этом вопросе и сама прикладывает все усилия для того, чтобы вернуть погибших защитников.

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Российские оккупанты в ходе постоянных штурмов несут колоссальные потери на поле боя, однако командование не заинтересовано в том, чтобы забирать тела погибших. Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телеканала Freedom.

По его словам, речь идет про Покровское направление. Каждый день украинским защитникам удается ликвидировать на этом участке фронта от 70 до 100 бойцов ВС РФ. В результате поле бля усеяно вражескими телами.

"Мы готовы к диалогу, чтобы обменяться телами. Мы, соответственно, прикладываем все усилия для того, чтобы достать своего раненого или, не дай бог, убитого, нашего погибшего воина. У них это так не происходит. Почему не происходит? Скажу так, что им неинтересно доставать тела, потому что это выплаты для семьи и так далее", — заявил Сергей Цехоцкий.

Россияне отказываются забирать тела погибших в районе Покровска Фото: DeepStateMAP

Отдельно офицер 59-й ОМБр добавил, что скорее всего, несмотря на лозунги Кремля, россиянам выгоднее считать человека без вести пропавшим, нежели выплачивать обещанные выплаты в несколько миллионов рублей за смерть на войне.

"Это гораздо лучше для них", — подытожил Сергей Цехоцкий.

Напомним, 3 августа сообщалось, что потери ВС РФ в июле снизились, но превышают 1000 человек в день, о чем заявили представители британской разведки. По данным аналитиков, в мае фиксировался рекорд и оккупанты теряли ежедневно 1262 человека. Теперь же ситуация слегка изменилась и это может быть связано с укреплением позиций противника на Харьковщине.