Провальная летняя кампания: как изменился фронт и почему РФ продолжает наступление, несмотря на потери (видео)

Российские военные атакуют на разных направлениях с минимальным успехом. Пока враг может использовать численное качественное преимущество, до тех пор будет пытаться прорываться, рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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На фронте бои ведутся с очень большим напряжением. Однако, по словам военного эксперта Сергея Грабского, окно возможностей для врага постепенно закрывается, оккупанты делают все, чтобы успеть захватить как можно больше украинских территорий, не считаясь с потерями. Об этом он сообщил в эфире телеканала FREEДОМ.

"Мы делаем все возможное, чтобы во время этой операции нанести противнику максимальное поражение и нарастить наши удары по всем направлениям", — сказал Сергей Грабский.

Он отметил, что то отчаяние, с которым враг атакует на разных направлениях с минимальным успехом говорит именно о том, что он очень сильно спешит и в ближайшее время оккупанты будут продолжать давить на украинские позиции с той же силой, с которой они это делали. В частности, пока противник может использовать численное качественное преимущество, до тех пор будет пытаться прорываться. Зато то, что украинские бойцы делают на фронте — выходит "за грань человеческих возможностей".

По мнению эксперта, оккупанты будут продолжать давить, поскольку пока чувствуют, что у них якобы достаточно сил и ресурсов, они не считаются ни с какими потерями.

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"И данные перехватов, которые я читаю иногда, говорят о том, что в некоторых полках они потеряли по 5 тысяч за 3 месяца. Но нужно понимать, что штатная численность полка — это где-то около 3,5 тысяч", — сказал Сергей Грабский.

Он отметил, что вражеские полки уже потеряли по 2-3 состава своих подразделений, однако продолжают находиться в бою и дальше пытаются "лезть".

"Но, в общем-то, уже сейчас стало понятно, что летняя кампания для него оказалась провальной. Именно с этим связаны такие хаотичные попытки найти хоть где-нибудь какие-то слабые места в украинской обороне", — добавил Грабский.

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Напомним, 1 августа военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович сообщил, что ВС РФ постоянно штурмуют направление Боровой на Харьковщине. По его словам, для атак враг использует пехоту и легкую технику.

В тот же день военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что на Херсонском направлении оккупанты пытаются наступать на острова с помощью водного транспорта. Он отметил, что "очень урожайный период" для украинских FPVшников.