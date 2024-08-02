Провальна літня кампанія: як змінився фронт та чому РФ продовжує наступ, попри втрати (відео)

Російські військові атакують на різних напрямках із мінімальним успіхом. Поки ворог може використовувати чисельну якісну перевагу, доти намагатиметься прориватися, розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Related video

На фронті бої ведуться з дуже великою напругою. Проте, за словами військового експерта Сергія Грабського, вікно можливостей для ворога поступово закривається, окупанти роблять усе, щоб встигнути захопити якомога більше українських територій, не рахуючись із втратами. Про це він повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ми робимо все можливе, щоб під час цієї операції завдати противнику максимального ураження та наростити наші удари в усіх напрямках", — сказав Сергій Грабський.

Він наголосив, що той відчай, з яким ворог атакує на різних напрямках із мінімальним успіхом говорить саме про те, що він дуже сильно поспішає і найближчим часом окупанти продовжуватимуть тиснути на українські позиції з тією самою силою, з якою вони це робили. Зокрема, поки противник може використовувати чисельну якісну перевагу, доти намагатиметься прориватися. Натомість те, що українські бійці роблять на фронті — виходить "за межу людських можливостей".

На думку експерта, окупанти продовжуватимуть тиснути, оскільки поки відчувають, що в них нібито достатньо сил і ресурсів, вони не зважають на жодні втрати.

Важливо

ЗС РФ повільно, але впевнено наступають на Покровськ: в ISW назвали причину

"І дані перехоплень, які я читаю іноді, говорять про те, що в деяких полках вони втратили по 5 тисяч за 3 місяці. Але потрібно розуміти, що штатна чисельність полку — це десь близько 3,5 тисяч", — сказав Сергій Грабський.

Він зазначив, що ворожі полки вже втратили по 2-3 склади своїх підрозділів, проте продовжують перебувати в бою та далі намагаються "лізти".

"Але, загалом-то, вже зараз стало зрозуміло, що літня кампанія для нього виявилася провальною. Саме з цим пов’язані такі хаотичні спроби знайти хоч де-небудь якісь слабкі місця в українській обороні", — додав Грабський.

Дивіться з 0:40

Нагадаємо, 1 серпня військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович повідомив, що ЗС РФ постійно штурмують напрямок Борової на Харківщині. За його словами, для атак ворог використовує піхоту та легку техніку.

Того ж дня військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, що на Херсонському напрямку окупанти намагаються наступати на острови за допомогою водного транспорту. Він зауважив, що "дуже урожайний період" для українських FPVшників.